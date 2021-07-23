В Бобруйске пройдет благотворительная акция “Соберемся в школу вместе”

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» проводит ежегодную благотворительную акцию «Соберёмся в школу вместе!» с 02.08.2021 по 25.08.2021 года.

Акция нацелена на добровольное оказание помощи по подготовке детей в школу семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Из собранных канцелярских принадлежностей волонтерами и специалистами центра будут сформированы школьные наборы и розданы социально уязвимым категориям граждан.

Пункт сбора школьных принадлежностей находится по адресу: ул.Карла Либкнехта, д.58, каб.103, тел. 72 02 45.