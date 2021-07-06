В Бобруйске появилась зеленая разметка для велосипедистов
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На некоторых пешеходных переходах главной улицы города — ул. Минской, а также на новом участке дороги на проспекте Строителей появилась зеленая разметка для велосипедистов.
Для ее нанесения используется специальная устойчивая краска, обладающая световозвращающими свойствами. Таким образом, разметка видна в свете фар даже в темное время суток.
На данных переходах велосипедисты могут пересекать проезжую часть, не слезая со своего транспортного средства. Разметка привлекает внимание воителей, а также информирует велосипедистов и пешеходов о раздельных зонах пересечения дороги.
Подобное нововведение используют во многих странах мира, но цвет разметки в каждой стране свой.
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