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В Бобруйске проходит городской субботник

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В Бобруйске проходит городской субботник

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА и Виктора ЧАБАНА.

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