В Бобруйске открылась выставка «Танго любви»
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Фотографии: Виктор Чабан
Сегодня в Бобруйском художественном музее открылась уникальная выставка «Танго любви», которая является ретроспекцией произведений живописи Галины Кононовой и станковой скульптуры Владимира Кононова.
Фото Виктора ЧАБАНА.
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