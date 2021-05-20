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В Бобруйске открылась выставка «Танго любви»

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В Бобруйске открылась выставка «Танго любви»

Сегодня в Бобруйском художественном музее открылась уникальная выставка «Танго любви», которая является ретроспекцией произведений живописи Галины Кононовой и станковой скульптуры Владимира Кононова.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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