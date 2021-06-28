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Город

В Бобруйске обсудили перспективы развития туристических связей с грузинским городом-побратимом Кабулети

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В Бобруйске обсудили перспективы развития туристических связей с грузинским городом-побратимом Кабулети

В художественном музее прошла бизнес-встреча, в которой приняли участие председатель муниципалитета города Кабулети Давид Мчедлишвили и представители бобруйских туристических агентств. Главный вопрос – развитие туризма между двумя регионами.  Было отмечено, что грузинская сторона готова оказать всяческую поддержку местному бизнесу в непростой период пандемии. Кабулети – курортный город на берегу Черного моря, который имеет большой опыт приема туристов и славится своим гостеприимством и дружелюбием.

– Наши города-побратимы сотрудничают во многих направлениях. И это прекрасно. Но для нас также очень актуально развитие туризма. Мы хотим показать людям и белорусскую культуру и историю, и грузинскую. Беларусь очень любима грузинским народом, – отметил Давид Мчедлишвили.

 

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