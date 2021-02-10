В Беларуси заболеваемость туберкулезом за четыре года снизилась более чем на 40%

Заболеваемость туберкулезом с 2015 года по 2019-й снизилась на 43,1%. Такие данные приведены в тексте государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы.

Согласно госпрограмме, этот показатель (с учетом рецидивов) за ближайшие пять лет должен снизиться до 19,3 на 100 тыс.

Благодаря принимаемым мерам по профилактике и борьбе с туберкулезом с 2015 года по 2019-й на 45% снизился показатель смертности населения от туберкулеза (с 4 до 2,2 на 100 тыс.). Ожидается, что к 2025 году произойдет снижение до 2,11 на 100 тыс. Вместе с тем за указанный период на 35,3% увеличился удельный вес пациентов с множественным лекарственно-устойчивым туберкулезом (с 54,7% до 74%).

Предусмотрено также, что доля пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, которые успешно закончили полный курс лечения (9-24 месяца), в общем количестве таких пациентов за пять лет увеличится до 79%.

Госпрограммой определены ключевые направления деятельности, которые позволят решить имеющиеся проблемы. Предполагается повышение доступности профилактики, диагностики и лечения туберкулеза для уязвимых групп населения (лица, страдающие хроническим алкоголизмом, потребители наркотических веществ, пациенты с ВИЧ-инфекцией). Будут пересмотрены действующие и разработаны новые нормативные правовые акты по оказанию специализированной медпомощи.

Ожидается закупка лекарственных средств для лечения пациентов с лекарственно-чувствительным и рифампицин-устойчивым туберкулезом не только за счет средств республиканского и местных бюджетов, но и за счет привлечения средств из иных источников. В отношении больных рифампицин-устойчивым туберкулезом будут применять эффективные модифицированные укороченные режимы лечения в ходе международного мультистранового операционного исследования в соответствии с рекомендациями ВОЗ.