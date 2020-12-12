В Беларуси военную присягу принесли около 8 тыс. новобранцев

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Клятву на верность Родине принесли около 8 тыс. военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них около 2,5 тыс. - в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. В крупнейшем учебном соединении Вооруженных сил (72 ОУЦ) в торжественных мероприятиях принял участие заместитель министра обороны Сергей Потапенко", - рассказали в ведомстве.

В этом году присяга в Вооруженных силах проводится в присутствии родных и близких новобранцев, со строгим соблюдением мер защиты от распространения коронавирусной инфекции. Для тех, кто не смог лично присутствовать на церемонии принесения присяги, военное ведомство организовало онлайн-трансляцию.

Впереди у военнослужащих напряженная боевая учеба, которая обещает быть интенсивной: войска ждет целый комплекс мероприятий боевой подготовки. В сентябре в Беларуси пройдет совместное стратегическое учение "Запад - 2021", - добавили в Минобороны.

Сейчас военнослужащие нового пополнения по традиции отправились в свое первое увольнение.