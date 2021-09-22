В Беларуси приостановлены профилактические медосмотры

Профилактические медосмотры приостановлены в Беларуси. Об этом говорится в приказе Минздрава №1141 от 21 сентября 2021 года, размещенном на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Исключение составляют медицинские осмотры, проводимые в порядке, установленном Инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медосмотров работающих, утвержденной постановлением Минздрава №74 от 29 июля 2019 года.

Проведение профилактических медицинских осмотров приостанавливается до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. Согласно документу принимать решение о приостановлении и (или) возобновлении плановой госпитализации в больничных организациях будут на местах самостоятельно с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и возможностей организаций здравоохранения.

Поликлиники и больницы переходят на режим работы в эпидемиологический период, обусловленный повышением заболеваемости инфекцией COVID-19 и ОРИ.

Что касается РНПЦ, они продолжат работать в обычном режиме с учетом профиля оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с приказом Минздрава №775 от 24 июля 2020 года "Об утверждении Инструкции о порядке работы организаций здравоохранения в условиях спорадической заболеваемости инфекцией COVID-19".

Как добавили в пресс-службе министерства, тем же приказом внесены изменения в проведение семинаров, конференций, съездов и др. Специалисты, прошедшие полный курс вакцинации против инфекции COVID-19, могут принимать участие в работе мероприятий в очном режиме. Те же специалисты, которые еще не завершили курс вакцинации, будут участвовать в мероприятиях онлайн.

Приказ Министерства здравоохранения №1018 от 30 сентября 2020 года "О порядке работы организаций здравоохранения в условиях заболеваемости инфекцией COVID-19" признан утратившим силу.