В Беларуси повышаются тарифы на ж/д перевозки пассажиров и услуги вокзалов

В Беларуси повышаются тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа, а также услуги ж/д терминалов (вокзалов). Это предусмотрено постановлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 3 декабря 2020 года №81 и №82, сообщили в пресс-службе МАРТ.

"Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек. На региональных и межрегиональных линиях они увеличатся в среднем на 5%, на перевозку багажа и грузобагажа - также в среднем на 5% в сравнении с действующим уровнем тарифов", - рассказали в пресс-службе.

Например, стоимость проезда пассажиров поездами городских линий Минск-Пассажирский - Фаниполь увеличится на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Руденск при проезде через Михановичи - также на 5 копеек. Тарифы для региональных линий эконом-класса Минск-Пассажирский - Пуховичи вырастут на 7 копеек, Минск-Пассажирский - Койданово - на 5 копеек, Минск-Пассажирский - Беларусь - на 3 копейки, региональных линий бизнес-класса Минск-Пассажирский - Молодечно - на 27 копеек, Минск-Пассажирский - Орша - на 41 копейку.

В предыдущий раз тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования повышались в декабре 2019 года. Решение об их очередном пересмотре приняли, чтобы поддержать уровень окупаемости перевозок. "В настоящее время уровень возмещения населением затрат на внутриреспубликанские пассажирские перевозки железнодорожным транспортом крайне низок - не достигает 15%. При этом нет бюджетного субсидирования ж/д перевозок пассажиров. В то же время от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг", - отметили в МАРТ.

Кроме того, предусмотрено повышение тарифов на регулируемые услуги железнодорожных терминалов (вокзалов), в том числе оформление билетов на проезд, переоформление проездных документов в день отправления поезда, бронирование мест, оформление возврата платежей за неиспользованный билет или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж. Стоимость этих услуг увеличена в пределах 5% в сравнении с действующими тарифами. Например, за оформление билета на проезд во внутриреспубликанском сообщении после повышения тарифов пассажиру необходимо будет заплатить больше на 1 копейку, на поезда международных линий "туда" - на 3 копейки, "обратно" или от другой станции - на 5 копеек.

"Тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов в предыдущий раз были повышены в декабре 2019 года. Однако доходы от них в настоящее время не возмещают затрат на их оказание. Данные услуги для Белорусской железной дороги являются убыточными. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности услуг железнодорожных вокзалов", - пояснили в пресс-службе.

В МАРТ обратили внимание на то, что сейчас пассажиры могут самостоятельно оформить билет на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через интернет по банковским пластиковым карточкам. При этом дополнительная плата за оформление не взимается.

Постановления вступают в силу через пять дней после официального опубликования.