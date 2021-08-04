Ученые обнаружили цветок, который можно использовать для лечения COVID-19

Ученые из Австралии заявили, что растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может стать новым средством для лечения коронавируса, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Эксперты обращают внимание, что в растении содержится тимохинон, способный связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию инфекции.

По словам ведущего автора исследования Каниз Фатимы Шад, это вещество может блокировать цитокиновый шторм, который встречается у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Ученые обнаружили и другие полезные свойства тимохинона. Так, его можно использовать для лечения людей с гипертонией, повышенным холестерином и сахарным диабетом. Кроме того, это вещество оказалось эффективным в уничтожении золотистого стафилококка, а также как противовоспалительное средство при аллергическом рините и синусите, экземе и остеоартрите.