2.513
2.966

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

COVID-19Здоровье

Ученые обнаружили цветок, который можно использовать для лечения COVID-19

112 0

Ученые обнаружили цветок, который можно использовать для лечения COVID-19

Ученые из Австралии заявили, что растение Nigella sativa (Чернушка посевная) из Северной Африки и Западной Азии может стать новым средством для лечения коронавируса, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на журнал Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

Эксперты обращают внимание, что в растении содержится тимохинон, способный связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию инфекции.

По словам ведущего автора исследования Каниз Фатимы Шад, это вещество может блокировать цитокиновый шторм, который встречается у пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Ученые обнаружили и другие полезные свойства тимохинона. Так, его можно использовать для лечения людей с гипертонией, повышенным холестерином и сахарным диабетом. Кроме того, это вещество оказалось эффективным в уничтожении золотистого стафилококка, а также как противовоспалительное средство при аллергическом рините и синусите, экземе и остеоартрите.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿