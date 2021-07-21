Ученые нашли эффективное средство от коронавируса

Исследование ученых из Германии и Дании показало, что артемизинин – вещество, содержащееся в полыни, подавляет вирус SARS-CoV-2. Результаты испытаний опубликовали в журнале Scientific Reports.

Сегодня артемизинин используют для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций.

Группа европейских исследователей под руководством доктора Юйонг Чжоу из Копенгагенского университета и доктора Керри Гилмора из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии провели испытания на человеческих клетках. Они проверили воздействие на них артемизинина и его производных – артесуната и артеметера и экстракт Artemusua annua.

Результаты показали, что все четыре соединения весьма успешно подавляют вирус во всех клеточных линиях, включая клетки легких. Наиболее эффективным оказался артесунат, за ним следуют артеметер, экстракт Artemisia annua и, наконец, артемизинин.

В публикации утверждается, что вещества могут помочь только после попадания вируса в организм.

Газета.ru