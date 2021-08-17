Ученью свет и удобный стул! ТОП-20 стульев для школьника в 2021 году и советы экспертов о том, как сохранить правильную осанку ребенка*
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Осталось пару недель до первого звонка!
Собрать школьника к 1 сентября дело хлопотное и ответственное!
Мы отправились в салон мебели AksHome с самым большим в Бобруйске ассортиментом стульев, кресел, столов (ул. Советская, 95) и подготовили обзор самых популярных кресел для учебы.
Комплект Rifforma SET-17 AksHome
Практичное решение для организации рабочего места малыша: парт и стул регулируются по высоте в зависимости от возраста и задач. В комплекте специальные углубления и выдвижной лоток для хранения канцелярских принадлежностей, подставка для книг, дополнительный пенал для канцтоваров. На ножке стола размещена таблица соотношения роста ребенка и высоты стола.
✔ основание – окрашенный металл
✔ материал – ЛДСП+ пластик
✔ нагрузка до 60 кг✔регулировка высоты сиденья и столешницы ручная
✔ 4 цвета: розовый, клён/розовый, клён/голубой, голубой, клён/светло-серый
Кресло поворотное LUNA AksHome
Изгиб спинки и регулировка высоты сиденья позволят сохранить правильную осанку вашего ребёнка.
✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка
✔ нагрузка до 100 кг
✔ регулировка высоты сиденья и глубины спинки
✔ 4 цвета: голубой, зелёный, красный, серый
Кресло поворотное BUNNY AksHome
Мягкая спинка с регулируемым наклоном позволят учиться с комфортом. Яркие цвета и рисунки не оставят равнодушными вашего ребенка и вызовут у него желание чаще заниматься.
✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка или ткань
✔ нагрузка до 100 кг
✔ регулировка высоты сиденья и глубины спинки
✔ 4 цвета: синий космос, серый космос, фуксия космос, светло-серый
Кресло поворотное PIXEL AksHome
Кресло поворотное INDIGO AksHome
Кресла с ярким сиденьем и белой стильной спинкой из пластика прекрасно впишутся в любую детскую.
✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка
✔ нагрузка до 100 кг
✔ регулировка высоты
✔ PIXEL 6 цветов: красный, голубой,
оранжевый, синий, светло-серый, розовый, салатовый
✔INDIGO 4 цвета : светло-серый, голубой, розовый, оранжевый
Кресло поворотное EVA AksHome
Высота спинки и её изгиб поддержат правильную осанку. Разнообразие цветов позволит подобрать гармоничный вариант для вашего интерьера.
✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка
✔ нагрузка до 100 кг
✔ 4 цвета: голубой, светло-серый, салатовый, розовый
Кресло RIFFORMA COMFORT-33 AksHome
Растущее кресло подойдет для детей ростом от 100 до 175 сантиметров. В качестве выемки для ног предусмотрена специальная выемка в крестовине. Специальный рельеф спинки и сиденья позволят сохранить правильную осанку ребёнка. Колесики при необходимости блокируются. Для безопасности все элементы стула слегка закруглены.
✔ основание – цветной металл
✔ материал обивки – ткань, сменные чехлы
✔ нагрузка до 110 кг
✔ ящик для хранения
✔ регулировка сиденья и спинки, блокировка колес
Кресло RIFFORMA COMFORT-23 AksHome
Растущее кресло подойдет для детей ростом от 100 до 175 сантиметров. Особенность серии 23 – возможность регулировки глубины сиденья. Специальный рельеф спинки и сиденья позволят сохранить правильную осанку ребёнка. Колесики при необходимости блокируются. Для безопасности все элементы стула слегка закруглены.
✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань, сменные чехлы
✔нагрузка до 110 кг
✔ регулировка высоты сиденья и спинки, а также глубины сиденья
✔ блокировка колес
✔ 4 цвета: голубой, светло-серый, зелёный, розовый
Кресло поворотное CATTY AksHome
Мягкое кресло с фиксированными нейлоновыми подлокотниками и регулируемой подставкой для ног станет ярким акцентом в детской комнате.
✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 100 кг
✔ регулировка высоты сиденья, подставки для ног
✔ 3 цвета: серый космос, британский флаг, котёнок фуксия
Кресло поворотное PEGAS AksHome
Двухчастная спинка обеспечивает верное позиционирование позвоночника. Она регулируется по высоте и выдвигается вглубь. Приятный бонус к покупке - яркий коврик.
✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 100 кг
✔ регулировка высоты сиденья, подлокотников
✔ 3 цвета: серый, синий, розовый с котятами
Кресло поворотное SWAN AksHome
Очень мягкое кресло с регулируемыми подлокотниками, сиденьям и спинкой. Для поддержания правильной осанки предусмотрены ремни для спины. Приятный бонус к покупке - яркий коврик.
✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 100 кг
✔ регулировка высоты сиденья, подлокотников
✔ 2 цвета: синий, фуксия
Кресло поворотное RACE AksHome
Идеально подойдет для юных любителей поработать или поиграть за компьютером.
✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 110 кг
✔ регулировка высоты сиденья
✔ 5 цветов: желтый/черный, красный/черный, салатовый/черный, серый/черный, синий/черный
Кресло поворотное TWINS AksHome
Двухчастная спинка обеспечивает верное позиционирование позвоночника. Она регулируется по высоте и выдвигается вглубь. Наличие подголовника с регулировкой обеспечит дополнительный комфорт во время учебы вашему ребенку.
Приятный бонус к покупке - яркий коврик.
✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 110 кг
✔ регулировка высоты сиденья, наклона спинки, высоты и наклона подголовника
✔ 2 цвета: серый, розовый
Кресло поворотное SWPRINTER AksHome
Очень комфортное кресло для учеников старших классов. В кресле предусмотрен механизм качания с отдельной регулировкой спинки.
✔ основание – окрашенный металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья, регулируемые подлокотники, механизм качания
✔ 2 цвета: красный/белый, голубой/белый
Кресло поворотное GAMER AksHome
Идеальный вариант для старшеклассников и взрослых. В кресле предусмотрен механизм качания, с отдельной регулировкой спинки.
✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья, регулируемые подлокотники, механизм качания
✔ 2 цвета: черный/красный, черный/зеленый, черный/cиний
Кресло поворотное DRIVE AksHome
Мягкое комфортное кресло для старшеклассников с регулируемыми подлокотниками и механизмом качания tilt. Комфортная работа в этом кресле обеспечивается благодаря регулировкам высоты и жесткому рабочему положению, а возможность релакса за счет настройки усилия качания под вес пользователя.
✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья, регулируемые подлокотники, механизм качания
✔ цвет: черный/красный
Кресло поворотное LEVADA AksHome
Мягкое комфортное кресло для старшеклассников с регулируемыми подлокотниками и механизмом качания tilt. Комфортная работа в этом кресле обеспечивается благодаря регулировкам высоты и жесткому рабочему положению, а возможность релакса за счет настройки усилия качания под вес пользователя.
✔ основание – металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья, механизм качания
Кресло поворотное PILOT A AksHome
Кресло поворотное MELODY AksHome
Комфортные кресла, подходящие как для старшеклассников, так и для родителей. Элегантный дизайн моделей впишется как в современный интерьер, так и в классический. PILOT A – оснащен механизмом качания с возможностью зафиксировать кресло в любой точке отклонения (Анификс), а MELODY один из наиболее надежных механизмом, предусмотренных для кресел стоимостью выше среднего бюджета (Мультиблок)
✔ основание – металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья, механизм качания
✔ PILOT A 3 цвета: коричневый бриллиант, бежевый, черный
MELODY 2 цвета: коричневый, черный
Кресло поворотное CAMELLIA AksHome
Стильное кресло с удобным мягким сиденьем идеально впишется в современную детскую комнату. Подходит как для начальных классов, так и для старшеклассников.
✔ основание – металл
✔ материал обивки сиденья – экокожа
✔ материал спинки- пластик
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья
✔ 4 цвета: розовый, серый, черный, зелёный
Стул поворотный FIJI AksHome
Комфортная мягкая спинка и сиденье. Разнообразие самых трендовых оттенков обивки. Подходит как для начальных классов, так и для старшеклассников.
✔ основание – металл
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья
✔ 6 цветов: винный, капучино, жёлтый, салатовый, серый, тёмно-синий
Стул поворотный GRACE AksHome
Яркий акцент в детскую комнату девочки
✔ основание – металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг
✔ регулировка высоты сиденья
✔ 3 цвет: красный, розовый, салатовый
Протестировать мебель, получить дополнительную консультацию и купить стулья, кресла, столы для учебы можно в салоне мебели AksHome по адресу г. Бобруйск, ул. Советская, 95
Порадует выбор из более 400 моделей кресел,
более 1000 моделей столов, стульев, кресел и садовой мебели,
рассрочка без первого взноса,
бесплатная доставка (при заказе от 100 бел. руб.),
консультанты-эксперты в подборе мебели для учебы и отдыха.
С креслом для учебы определились – теперь важно позаботиться О ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКЕ РЕБЁНКА.
Мы собрали советы лучших врачей ортопедов:
- Подбираем стул так, чтобы ноги стояли под углом 90 градусов плотно на полу. Если ноги не достают до пола, а стол на уровне живота - необходима подставка для ног.
Высота от коленок ребенка до столешницы должна быть 10-15 см.
- Корпус чуть наклонен вперед. Спинка кресла должна поддерживать верхнюю часть спины, чтобы сидеть прямо.
- Подлокотники и подголовники в креслах для школьников младших классов необязательны, так как руки у ребенка при работе за столом находятся на столешнице, а сидеть ваш малыш за столом должен чуть наклонившись вперед, когда пишет и рисует.
- Расстояние между глазами и столом равно расстоянию от локтя до кончика пальцев.
- Во время учебы за столом необходимо делать перерывы спустя 30-40 минут, так как внимание начинает рассеиваться. Лучший перерыв – потянуться, выполнить наклоны.
Где купить детские стулья, кресла в Бобруйске?
*На правах рекламы.