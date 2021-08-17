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Общество

Ученью свет и удобный стул! ТОП-20 стульев для школьника в 2021 году и советы экспертов о том, как сохранить правильную осанку ребенка*

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Ученью свет и удобный стул! ТОП-20 стульев для школьника в 2021 году и советы экспертов о том, как сохранить правильную осанку ребенка*

Осталось пару недель до первого звонка!

Собрать школьника  к 1 сентября дело хлопотное и ответственное!

Мы отправились  в салон мебели AksHome с самым большим в Бобруйске ассортиментом стульев, кресел, столов  (ул. Советская, 95) и подготовили обзор самых популярных кресел для учебы.

Комплект Rifforma SET-17 AksHome

Практичное решение для организации рабочего места малыша: парт и стул регулируются по высоте в зависимости от возраста и задач. В комплекте специальные углубления и выдвижной лоток для хранения канцелярских принадлежностей, подставка для книг, дополнительный пенал для канцтоваров. На ножке стола размещена таблица соотношения роста ребенка и высоты стола.

✔ основание – окрашенный металл
✔ материал  – ЛДСП+ пластик
✔ нагрузка до 60 кг✔регулировка высоты сиденья и столешницы ручная
✔ 4 цвета:  розовый, клён/розовый, клён/голубой, голубой, клён/светло-серый

Кресло поворотное LUNA AksHome

Изгиб спинки и  регулировка высоты сиденья позволят сохранить правильную осанку вашего ребёнка.

✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка
✔ нагрузка до 100 кг

✔ регулировка высоты сиденья и глубины спинки
✔ 4 цвета:  голубой, зелёный, красный, серый

Кресло поворотное BUNNY AksHome

Мягкая спинка с регулируемым наклоном позволят учиться с комфортом. Яркие цвета и рисунки не оставят равнодушными вашего ребенка и вызовут у него желание чаще заниматься.

✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка или ткань
✔ нагрузка до 100 кг

✔ регулировка высоты сиденья и глубины спинки
✔ 4 цвета:  синий космос, серый космос, фуксия космос, светло-серый

Кресло поворотное PIXEL AksHome

Кресло поворотное INDIGO AksHome

Кресла с ярким сиденьем и белой стильной спинкой из пластика  прекрасно впишутся в любую детскую.

✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка
✔ нагрузка до 100 кг

✔ регулировка высоты
✔ PIXEL 6 цветов:  красный, голубой,
 оранжевый, синий, светло-серый, розовый, салатовый

✔INDIGO 4 цвета :  светло-серый, голубой, розовый, оранжевый

Кресло поворотное EVA AksHome

Высота спинки и её изгиб поддержат правильную осанку. Разнообразие цветов позволит подобрать гармоничный вариант для вашего интерьера.

✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – ткань-сетка
✔ нагрузка до 100 кг
✔ 4 цвета:  голубой, светло-серый, салатовый, розовый

Кресло RIFFORMA COMFORT-33 AksHome

Растущее кресло подойдет для детей ростом от 100 до 175 сантиметров. В качестве выемки для ног предусмотрена специальная выемка в крестовине. Специальный рельеф спинки и сиденья позволят сохранить правильную осанку ребёнка. Колесики при необходимости блокируются.  Для безопасности все элементы стула слегка закруглены.

✔ основание – цветной металл
✔ материал обивки – ткань, сменные чехлы
✔ нагрузка до 110 кг

✔ ящик для хранения

✔ регулировка сиденья и спинки,  блокировка колес

✔ 2 цвета:  розовый, голубой

Кресло RIFFORMA COMFORT-23 AksHome

Растущее кресло подойдет для детей ростом от 100 до 175 сантиметров. Особенность серии 23 – возможность регулировки глубины сиденья. Специальный рельеф спинки и сиденья позволят сохранить правильную осанку ребёнка. Колесики при необходимости блокируются.  Для безопасности все элементы стула слегка закруглены.

✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань, сменные чехлы

✔нагрузка до 110 кг

✔ регулировка высоты сиденья и спинки, а также глубины сиденья

✔ блокировка колес

✔ 4 цвета: голубой, светло-серый, зелёный, розовый

Кресло поворотное CATTY AksHome

Мягкое  кресло с фиксированными нейлоновыми подлокотниками и регулируемой подставкой для ног станет ярким акцентом в детской комнате.

✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 100 кг

✔ регулировка высоты сиденья, подставки для ног
✔ 3 цвета:  серый космос, британский флаг, котёнок фуксия

Кресло поворотное PEGAS  AksHome

Двухчастная спинка обеспечивает верное позиционирование позвоночника. Она регулируется по высоте и выдвигается вглубь. Приятный бонус  к покупке - яркий коврик.

✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 100 кг

✔ регулировка высоты сиденья, подлокотников
✔ 3 цвета:  серый, синий, розовый с котятами

Кресло поворотное SWAN  AksHome

Очень мягкое кресло с регулируемыми подлокотниками,  сиденьям и спинкой.  Для поддержания правильной осанки предусмотрены ремни для спины. Приятный бонус  к покупке - яркий коврик.

✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 100 кг

✔ регулировка высоты сиденья, подлокотников
✔ 2 цвета:  синий, фуксия

Кресло поворотное RACE  AksHome

Идеально подойдет для юных любителей поработать или поиграть за компьютером.

✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 110 кг

✔ регулировка высоты сиденья
✔ 5 цветов:  желтый/черный, красный/черный, салатовый/черный, серый/черный, синий/черный

Кресло поворотное TWINS  AksHome

Двухчастная спинка обеспечивает верное позиционирование позвоночника. Она регулируется по высоте и выдвигается вглубь. Наличие подголовника с регулировкой обеспечит дополнительный комфорт во время учебы вашему ребенку.

Приятный бонус  к покупке - яркий коврик.

✔ основание – пластик
✔ материал обивки – ткань
✔ нагрузка до 110 кг

✔ регулировка высоты сиденья,  наклона спинки, высоты и наклона подголовника
✔ 2 цвета: серый, розовый

Кресло поворотное SWPRINTER  AksHome

Очень комфортное кресло для учеников старших классов. В кресле предусмотрен механизм качания с отдельной регулировкой спинки.

✔ основание – окрашенный металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья, регулируемые подлокотники, механизм качания
✔ 2 цвета: красный/белый, голубой/белый

Кресло поворотное GAMER  AksHome

Идеальный вариант для старшеклассников и взрослых.  В кресле предусмотрен механизм качания, с отдельной регулировкой спинки.

✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья, регулируемые подлокотники, механизм качания
✔ 2 цвета: черный/красный, черный/зеленый, черный/cиний

Кресло поворотное DRIVE  AksHome

Мягкое комфортное кресло для старшеклассников с регулируемыми подлокотниками  и механизмом качания tilt. Комфортная работа в этом кресле обеспечивается благодаря регулировкам высоты и жесткому рабочему положению, а возможность релакса за счет настройки усилия качания под вес пользователя.

✔ основание – армированный полиамид
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья,  регулируемые подлокотники, механизм качания

✔ цвет: черный/красный

Кресло поворотное LEVADA  AksHome

Мягкое комфортное кресло для старшеклассников с регулируемыми подлокотниками  и механизмом качания tilt. Комфортная работа в этом кресле обеспечивается благодаря регулировкам высоты и жесткому рабочему положению, а возможность релакса за счет настройки усилия качания под вес пользователя.

✔ основание – металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья, механизм качания

✔ цвет: кремовый,  черный

Кресло поворотное PILOT A AksHome

Кресло поворотное MELODY AksHome

Комфортные кресла, подходящие как для старшеклассников, так и для  родителей. Элегантный дизайн моделей впишется как в современный интерьер, так и в классический. PILOT A – оснащен механизмом качания с возможностью зафиксировать кресло в любой точке отклонения (Анификс), а MELODY один из наиболее надежных механизмом, предусмотренных для кресел стоимостью выше среднего бюджета (Мультиблок)

✔ основание – металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья, механизм качания

✔ PILOT A 3 цвета: коричневый бриллиант, бежевый, черный

MELODY 2 цвета: коричневый,  черный

Кресло поворотное CAMELLIA  AksHome

Стильное кресло с удобным мягким сиденьем идеально впишется в современную детскую комнату. Подходит как для начальных классов, так и для старшеклассников.

✔ основание – металл
✔ материал обивки сиденья – экокожа

✔ материал спинки- пластик
✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья

✔ 4 цвета: розовый, серый, черный, зелёный

Стул поворотный FIJI  AksHome

Комфортная мягкая спинка и сиденье. Разнообразие самых трендовых оттенков обивки. Подходит как для начальных классов, так и для старшеклассников.

✔ основание – металл
✔ материал обивки – ткань

✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья

✔ 6 цветов: винный, капучино, жёлтый, салатовый, серый, тёмно-синий

Стул поворотный GRACE  AksHome

Яркий акцент в детскую комнату девочки

✔ основание – металл
✔ материал обивки – экокожа
✔ нагрузка до 120 кг

✔ регулировка высоты сиденья

✔ 3 цвет: красный, розовый, салатовый

Протестировать мебель,  получить дополнительную консультацию и купить стулья, кресла, столы для учебы можно в салоне мебели AksHome по адресу г. Бобруйск, ул. Советская, 95

Порадует выбор из более 400 моделей кресел,

более 1000 моделей столов, стульев, кресел и садовой мебели,

рассрочка без первого взноса,

бесплатная доставка (при заказе от 100 бел. руб.),

консультанты-эксперты в  подборе мебели для учебы и отдыха.

Информация! Режим работы  салона мебели AksHome: пн-пт 10:00-19:00, сб-вс 10:00-17:00 Контактный телефон: +375 (44) 514 72 08

С креслом для учебы определились – теперь важно позаботиться О ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКЕ РЕБЁНКА.

Мы собрали советы лучших врачей ортопедов:

  1. Подбираем стул так, чтобы ноги стояли под углом 90 градусов плотно на полу. Если ноги не достают до пола, а стол на уровне живота - необходима подставка для ног.

Высота от коленок ребенка до столешницы должна быть 10-15 см.

  1. Корпус чуть наклонен вперед. Спинка кресла должна поддерживать верхнюю часть спины, чтобы сидеть прямо.
  2. Подлокотники и подголовники в креслах для школьников младших классов необязательны, так как руки у ребенка при работе за столом находятся на столешнице, а сидеть ваш малыш за столом должен  чуть наклонившись вперед, когда пишет и рисует.
  3. Расстояние между глазами и столом равно расстоянию от локтя до кончика пальцев.
  4. Во время учебы за столом необходимо делать перерывы спустя 30-40 минут, так как внимание начинает рассеиваться. Лучший перерыв – потянуться, выполнить наклоны.

Где купить детские стулья, кресла в Бобруйске?

*На правах рекламы.

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