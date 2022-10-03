Учащийся интересуется, можно ли отсутствовать на занятиях без медсправки. Официальный комментарий

20 сентября Минздрав совместно с Министерством образования принял решение на периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями разрешить отсутствовать на занятиях до 5 дней без справки о временной нетрудоспособности. Это разрешение является временной мерой и действует до особого распоряжения.

«В случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», – отметили в Минздраве.

В разговоре с корреспондентом обратившийся рассказал, что в последнее время у него появились кашель, насморк, поднималась температура, он простыл и, кажется, заболел. Записался на прием и пришел к подростковому врачу. После осмотра ему сказали находиться дома, справку не выдали.

Он интересуется, правильно ли поступили в поликлинике и распространяется ли это решение на Бобруйск?

– Действительно, поликлиника может не выдавать справку о временной нетрудоспособности заболевшим обучающимся во время отсутствия их на занятиях до 5 дней, – подтвердила Марина Горбачевская, заместитель главного врача учреждения здравоохранения «Бобруйская центральная больница».

– Безусловно, это решение распространяется, в том числе, и на Бобруйск и действует на всей территории страны. Без медицинской справки несовершеннолетний может находиться дома до 5 дней, при этом обязательно нужно оповестить об этом классного руководителя. Если учащийся отсутствует более 5 дней, должна предоставляться медсправка. Если ребенок почувствовал себя плохо в школе во время уроков, классный руководитель должен быть поставлен в известность. Учащийся не покидает школу самостоятельно – его из учреждения образования забирает законный представитель, – пояснила Елена Лисица, начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома.

Виктор ЧАБАН.