Трудовая эксплуатация: что это такое и куда в Бобруйске обращаться за помощью

Одним из наиболее опасных посягательств на свободу человека является торговля людьми, которая может происходить как внутри страны, так и иметь трансграничный характер.

Наиболее распространенным видом торговли людьми является трудовая эксплуатация. Такой современный вид «рабства» предусматривает принуждение личности трудиться против ее воли. Лица, которые подвергаются указанному виду преступной деятельности, чаще всего работают в сельскохозяйственном секторе, строительстве, сфере обслуживания и развлечения, потогонном производстве и находятся в крайне неблагоприятных условиях для проживания.

Международная организация труда считает, что каждый человек имеет право на достойный труд, то есть возможность продуктивно трудиться, получать справедливое вознаграждение, работать в безопасных условиях и пользоваться защитой для своей семьи. Однако в реальной жизни люди могут столкнуться с торговлей с целью трудовой эксплуатации. Это может происходить во всех отраслях и в отношении людей всех профессий. Жертвами торговли людьми с целью трудовой эксплуатации могут быть как женщины и девочки, так и мужчины и мальчики.

Согласно Конвенции о принудительном труде №29 Международной организации труда, под принудительным трудом понимается «всякая работа и служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг».

Как проверить компанию

Поступило заманчивое предложение трудоустроиться за границей? Не поленитесь проверить, есть ли компания в списке официальных и проверенных лицензиатов. Полный перечень — на сайте МВД.

Тем не менее, многие предпочитают выезжать самостоятельно. Среди основных причин — желание сэкономить время и финансы.

И, к сожалению, рискуют угодить в мышеловку. Причем сомнительной может оказаться не только вакансия «танцовщица в клуб». За 18 лет работы инфолинии «Ла Страда Беларусь» зафиксированы обращения пострадавших, которые ехали на сбор клубники, а попадали в сексуальное рабство.

Читайте договор

Внимательно читайте бумаги, которые собираетесь подписывать, выезжая на работу за границу. На практике ознакомиться с договором до выезда получается не всегда. Белорусы часто попадают по упрощенной схеме трудоустройства и подписи ставят уже по прибытии к нанимателю. В таком случае фотографируйте все документы, где стоит ваша фамилия, и пересылайте снимки родственникам по электронной почте или любым другим способом. Возникнет спорная ситуация с нанимателем — будут аргументы и доказательства, с помощью которых вероятность отстоять свои трудовые права намного выше.

Обращайте внимание на пункты договора, которые касаются оплаты питания и проживания. Часто наниматель на словах обещает взять на себя эти расходы, а потом вычитает их из зарплаты работника.

Когда игра не стоит свеч

Сравните зарплату, которую обещают, и средний заработок в стране, куда собираетесь ехать. Существенная разбежка — повод задуматься, почему среди местных жителей не нашлось желающих занять столь привлекательную вакансию.

Хорошенько подумайте, почему вас приглашают на работу, где требуются конкретные навыки, а у вас таковых нет. Скажем, танцовщицей, а вы могли практиковаться разве что на дискотеке в клубе по выходным.

Или зовут работать хостес в якобы крупную компанию, а вы не знаете ни одного иностранного языка.

Изучите традиции страны, в которой собираетесь работать. Особенно если речь идет о восточном регионе, где женщины не могут занимать некоторые должности в той или иной сфере.

Ознакомьтесь с правилами легального въезда в страну и получения рабочей визы. Не верьте обещаниям «быстренько переоформим туристическую визу на рабочую».

Куда обращаться если Вы или Ваши родные, близкие, знакомые стали жертвой торговли людьми:

· Круглосуточный единый номер телефона милиции – 102

· «Горячая линия» по безопасному выезду за границу Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси – 8 (017) 218 52 64

· Управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси: 8 (017) 218 71 70

· Инфолиния по безопасному выезду и пребыванию за границей (программа «Ла Страда Беларусь») — телефон 113 (с 8:00 до 20:00 без выходных). Звонок бесплатный со стационарных телефонов по всей территории Беларуси. Номер для звонков из-за рубежа и с мобильных телефонов (+375 17) 211-02-51.

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска»

Наш адрес: ул. К. Либкнехта. 58

Телефон: 72-02-45

Телефон психолога для предварительной записи: 73-09-22