В Бобруйске завершился X международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства «Счастье в детях»

14 мая прошло торжественное закрытие форума, в рамках которого состоялось награждение победителей творческого проекта «Путь от Великого поста к Светлому Христову Воскресению вместе», приуроченного к 1030-летию православия в Беларуси.

На церемонии присутствовали епископ Бобруйский и Быховский Серафим, заместитель председателя Бобруйского горисполкома Виктория Омелюсик, председатель Синодального миссионерского отдела БПЦ иерей Александр Насеко, руководитель отдела по вопросам семьи, зашиты материнства и детства Бобруйской епархии иерей Алексей Поляков и директор Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» Андрей Зубенко.

Организаторами инициативы выступили Синодальный миссионерский отдел Белорусской православной церкви и Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров».

На протяжении более чем двух месяцев все желающие могли присоединиться к участию в разнообразных и увлекательных творческих конкурсах. В специально созданном сообществе в Viber каждую неделю объявлялось новое задание, которое нужно было выполнить за 7 дней.

Участники проекта пекли блины на Масленицу, делали лестницу Великого поста, создавали копии белорусских святынь – крест преподобной Евфросинии Полоцкой и Туровский крест, делали картины из пластилина и яичной скорлупы, готовили пасхальные угощения и украшали праздничный стол, выступали с пасхальными поздравлениями, фотографировались возле храма на Пасху и многое другое.

Всего проект объединил около 180 семей. Дружное сообщество проекта в Viber насчитывает более 1800 человек – от молодых родителей с младенцами до многодетных семей.

40 самых активных и творческих семей пригласили на церемонию награждения в Центр «Покрова» в Бобруйске. Для участников совершили молебен и организовали экскурсию по исторической части города, а также различные интерактивные площадки.

Людмила Любимцева,

фото Виктора Чабана