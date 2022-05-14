«Тепло родного очага». Распахнулись двери этно-мастерской Центра досуга и творчества Бобруйска

Накануне светлого, доброго и чудесного праздника – Международного дня семьи – распахнулись двери этно-мастерской Центра досуга и творчества Бобруйска, где гостиная «Тепло родного очага» встретила угощением и горячим чаем прекрасную творческую семью Филоновых: Татьяну Юрьевну и Виктора Викторовича. Участниками мероприятия стали учащиеся гимназии №2 и их педагог Лолита Никулина.

Татьяна Юрьевна и Виктор Викторович вместе 41 год. Вырастили двоих детей, сейчас помогают воспитывать четырех внуков. По жизни идут рука об руку, поддерживая друг друга, преодолевая все трудности и занимаясь любимым делом. Супруги поделились с ребятами жизненными секретами, которые помогают им сохранить благополучие в семье. Это умение уступать, быть терпеливыми и стремление всегда дарить радость и приятно удивлять друг друга.

Виктор Викторович школу и институт окончил с отличием. Медаль Пирогова, медаль за службу на Кавказе, две медали за боевые заслуги, медаль «За ратную доблесть» – его награды. Всем было интересно рассмотреть специальную медаль офицерской жены.

Увлечения супругов вдохновляют и объединяют. Виктор Викторович пишет стихи уже много лет. Он прочел стихотворение «Первая любовь», посвященное любимой жене. Татьяна Юрьевна вышивает лентами – у нее более 100 работ. Еще занимается сбором и заготовкой грибов, содержит в порядке дачу, готовит блюда разных национальных кухонь. В этот день Татьяна Юрьевна угощала всех присутствующих фирменным блюдом – гречневыми блинами.

Ведущая попросила Татьяну Юрьевну и Виктора Викторовича тремя словами охарактеризовать друг друга. Прозвучали ответы: «надежный, умный, любимый» и «наивная, трудолюбивая, умная».

Центру Виктор Викторович подарил сборник стихов. А Ирина Роскач, директор учреждения культуры, вручила паре каравай, сертификат счастливой семьи и оберег семьи и брака – «Неразлучников».

Ирина Соколовская, методист Центра.