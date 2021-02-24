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Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1290

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Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1290

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2021 года составила Br1290, сообщили в Национальном статистическом комитете.

В декабре минувшего года средняя заработная плата работников составляла Br1474,6, а в ноябре - Br1300,5. При этом надо понимать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

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