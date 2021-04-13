Спортсмены Бобруйска приняли участие в ХII открытых Республиканских соревнованиях по каратэ

11 апреля юные воспитанники спортивной секции «Каратэ-До» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» приняли участие в ХII открытых Республиканских соревнованиях по каратэ «Путь к успеху 2021» в программе открытого первенства и Чемпионата Гомельской области по каратэ в городе Гомель.

За места боролись участники спортивных клубов со всей страны. Всего в соревнованиях приняло участие 450 участников из 29 организаций. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряжённой борьбе. Спортивный задор и желание добиться победы для каждого спортсмена было главным. Все старались изо всех сил, чтобы получить свою награду.

Юные спортсмены привезли в родной город бронзовые медали в категории ката индивидуальное 6-7 лет. Поздравляем: Борисенко Викторию, Коркина Всеволода, Соловьёва Павла!

Наши ребята показали себя на достойном уровне, защитив честь города. Получили отличный заряд бодрости и положительные эмоции.