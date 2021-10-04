Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании для решения проблемы

Сотрудники Facebook не могут попасть в здание компании, чтобы оценить случившийся в работе соцсети сбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента New York Times Шира Френкель.
"Только что по телефону работник FB описал невозможность для сотрудников войти в здание этим утром, чтобы начать оценку масштабов сбоя, потому что их бейджи не открывают замки на дверях", — сообщила Френкель в Twitter.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России и Беларуси, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18.34 мск.
В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.
Сама компания через Twitter сообщила, что в курсе проблем с доступом у "некоторых людей" и работает над тем, чтобы все пришло в норму как можно скорее.