Сотрудники Департамента охраны и горрайотдела по ЧС посетили театр драмы и комедии имени Дунина-Мартинкевича

Инспектор-инженер отделения средств и систем охраны Бобруйского отдела Департамента лейтенант милиции Сергей Пехота совместно с представителем Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям посетили учреждение культуры Могилевский областной театр драмы и комедии имени В.И. Дунина-Мартинкевича.

Личным примером сотрудники показывали работникам, как можно избежать опасных ситуаций, как нужно беречь себя и все что нас окружает.

Главной целью таких мероприятий является жизнь и здоровье работников учреждения, создание и обеспечение здоровых и безопасных условий, сохранение жизни и здоровья работников при возникновении нештатных ситуаций.

Современная обстановка в вопросах безопасности человека и имущества такова, что использование охранных услуг просто необходимо. Департамента охраны готов предложить своим заказчикам комплекс услуг по охране и защите здоровья и жизни людей, территории и ценностей вне зависимости от сложности сложившихся обстоятельств.

Персоналу театра подробно, с предоставлением наглядной агитации, сотрудники охраны рассказали о структуре и задачах, выполняемых Департаментом охраны, резонансных задержаниях и фактах пресечения нападений на охраняемые объекты, о различных видах краж и способах их предотвращения.

В ходе выступления представитель горрайотдела по чрезвычайным ситуациям отметил статистику пожаров в области и в Республике в целом, основные причины возникновения пожаров и гибели людей на них.

Обозначил основные причины возникновения пожаров, как в быту, так и на рабочем месте, отметил, что многие люди, оказавшись в чрезвычайной ситуации, не ориентируются и не способны грамотно и правильно действовать. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек обладал не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками, с помощью которых он сможет справиться с возникшей ситуацией, предупредить печальные последствия.

По информации Бобруйского ОДО