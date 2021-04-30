Состоялась торжественная церемония открытия транспортно-логистического центра «Бобруйск-Белтаможсервис»

Сегодня после реконструкции открылось здание ТЛЦ «Бобруйск-Белтаможсервис» на улице 50 лет ВЛКСМ, 40. Это один из восьми центров крупнейшего логистического оператора Республики Беларусь, который расположен на международной магистрали М5, а также в непосредственной близости от магистральной железнодорожной ветви – она является частью инфраструктурных проектов «Шелковый путь», «Викинг», «Зубр».

Более чем 20-летний опыт работы в сфере оказания услуг по обработке грузов на специализированных логистических терминалах и осуществления таможенных операций позволил унитарному предприятию накопить и внедрить во всех своих филиалах передовые методы управления складами, таможенными режимами хранения, а также бизнес-процессами функционирования.

В церемонии перерезания красной ленты, вручения символичного ключа и высадки аллеи из деревьев приняли участие представители Государственного таможенного комитета, Бобруйского горисполкома, администрации Первомайского района и республиканского унитарного предприятия «Белтаможсервис».

– Это знаковое событие не только для Могилевской таможни, но и всего региона. Бобруйск всегда отличался значительной внешнеэкономической деятельностью. И открытие транспортно-логистического центра позволит повысить экономический потенциал и инвестиционную привлекательность города. Реконструкция позволит существенно сократить затраты субъектов хозяйствования на совершение внешнеэкономических операций, – отметил Сергей Иванов, начальник Могилевской таможни.

После торжественного открытия транспортно-логистического центра состоялась патриотическая акция с возложением венков к памятнику-танку на могиле генерала Б.С.Бахарова.