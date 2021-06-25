Состоялась 32-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов

В четверг, 24 июня, прошла 32-я внеочередная сессия Бобруйского городского Совета депутатов. Началась она с приятной миссии: председатель Совета Михаил Желудов торжественно вручил благодарственные письма и цветы. Депутат по Лыньковскому избирательному округу №28 Сергей Чеботарев награжден «за активное участие в общественно-политической жизни города и плодотворную депутатскую деятельность». Наградами Совета депутатов «за активное участие в деятельности органов территориального общественного самоуправления, работу с населением и личный вклад в благоустройство микрорайонов города Бобруйска» отмечены активисты ЦТОС №2 Ленинского района Людмила Шершень и ЦТОС №6 Первомайского района Николай Ткачев. Кроме того Михаил Викторович вручил букет и поздравил теплыми словами с днем рождения ведущего фотокорреспондента газеты «Бабруйскае жыццё» Александра Анташкевича, который «своей работой вносит значимый вклад в летопись Бобруйска».

В ходе работы сессии депутаты внесли изменения в документы, принятые ими ранее. В решение «О бюджете города Бобруйска на 2021 год» после корректировки плановых показателей по отдельным доходным источникам внесли новые цифры.

– Собственные доходы, имеющие целевой характер, увеличиваются на 155 тысяч рублей. Доходы от добровольных перечислений после проведения городского субботника в сумме 135 тысяч рублей направляются на проектно-сметную документацию для восстановления земляных укреплений и реставрации фортификационных сооружений памятника архитектуры «Бобруйская крепость». Увеличены межбюджетные трансферты (более чем на 7 миллионов рублей), передаваемые из областного бюджета, на стимулирующие выплаты за работу в условиях, связанных с инфекциями, – рассказала начальник финансового управления горисполкома Галина Ярош.

В докладе прозвучала информация о направлении средств резервного фонда горисполкома в сумме более 110 тысяч рублей. Почти половина этих денег будет израсходована на доплату до полной стоимости путевок в лагеря на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов Первомайского района.

Депутаты внесли изменения в решение «Об Инвестиционной программе города Бобруйска на 2021 год». Они связаны с увеличением бюджетных средств города, выделенных на проектирование и строительство социально значимых объектов.

На сессии утвердили изменение в решение Бобруйского городского Совета депутатов от 30 июля 2020 г. № 22-1 «О мере социальной поддержки семей, воспитывающих детей». Теперь к новому учебному году бобруйские многодетные семьи на каждого учащегося получат единовременную материальную помощь в размере 81 рубля. К слову, в прошлом году эта сумма составляла 76,57 рубля, а помощь получили 3884 учащихся из 2041 семьи.

Завершая сессию, Михаил Желудов проинформировал о том, что в города-побратимы от Совета депутатов направлены письма-обращения о поддержке белорусского народа в связи с ситуацией вокруг нашей страны. Также депутатам напомнили о безопасности на водоемах, о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции.