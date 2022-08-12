Смесь: курага, изюм, чернослив, орехи, мед. Польза

Чтобы избавиться от многих болезней и недугов, а также предотвратить их появление, совсем необязательно есть таблетки горстями. Порой решить проблемы со здоровьем позволяют некоторые продукты, которые по отдельности или в совокупности обладают полезными свойствами и несут лечебный эффект. Ярким примером такого продукта являются питательные смеси.

Питательная смесь – это сочетание меда, грецких орехов, кураги, изюма, чернослива и лимона. Такое сочетание подобрано не случайно – каждый их этих продуктов обладает огромным количеством полезных веществ. Не зря эта смесь называется питательной, сочетание этих продуктов – сплав энергии, приятного вкуса и пользы.

Необходимые для приготовления ингредиенты:

200 г чернослива,

200 г изюма,

200 г кураги,

200 г грецких орехов,

1 лимон на 1 кг смеси,

250 г меда.

можно добавить по 100 г плодов боярышника и шиповника – это только усилит полезный эффект.

Все сухофрукты необходимо распарить и хорошенько промыть, затем все ингредиенты прокрутить в блендере или мясорубке, добавить к полученной смеси мед. На килограмм смеси добавить кашицу одного лимона (с кожурой, но без семян) – лимон тоже нужно будет прокрутить через мясорубку.

Все тщательно перемешиваем и ставим в холодильник на десять дней.

Для укрепления иммунитета надо употреблять одну столовую ложку раз в день (лучше утром, перед завтраком).

Для укрепления сердечной мышцы смесь принимают по столовой ложке три раза в день – через час после еды.

Этой смесью можно укреплять детский организм – дети с удовольствием будут съедать в день по ложке этой полезной вкуснятины. Так что не спешите бежать в аптеку за лекарствами и витаминами, их можно легко получить, приготовив такую питательную смесь.

Курага, изюм, грецкие орехи содержат очень много ионов калия, который необходим для ритмичной работы сердца, то есть, предотвращает появление аритмии. Такая смесь особо эффективна в борьбе с атеросклерозом. Чернослив обладает тонизирующими свойствами, помогает повысить работоспособность, улучшает общее состояние организма, еще он рекомендуется для борьбы с онкологическими заболеваниями. Также чернослив обладает отличным косметическим эффектом, поэтому способен улучшать внешний вид и состояние кожи. Курага улучшает зрение, препятствует закупорке сосудов, содержит магний и витамин А, она очень полезна для больных сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной железы и гиповитаминозом. Лимон знаменит высоким содержанием витамина С, а грецкий орех – витаминов C, В1, В2, РР. Мед же – вообще волшебное средство от тысячи болезней. Он нормализует работу внутренних органов, улучшает состав крови, повышает иммунитет, является мощным источником энергии и даже предохраняет организм от преждевременного старения, также мед обладает антибактериальными, бактерицидными, противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Таким образом, волшебная смесь из чернослива, кураги, грецкого ореха, изюма, меда и лимона просто необходима людям, страдающим сердечными заболеваниями, заботящимся об иммунитете, а также тем, кого беспокоит низкий гемоглобин.

Если у вас не осталось сомнений в пользе такой питательной смеси – тогда вперед, попробуем приготовить ее самостоятельно.

По материалам stiralkovich.ru.