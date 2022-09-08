Сломал сестре ребро. Осиповчанин будет привлечен к уголовной ответственности

Прокурор Осиповичского района после изучения материалов доследственной проверки территориального РОВД возбудил уголовное дело частного обвинения в отношении 51-летнего местного жителя, которому инкриминировано умышленное причинение легкого телесного повреждения.

- Согласно материалам дела нетрезвый мужчина, находясь по месту жительства, после ссоры с сестрой нанес ей три удара ногой в область грудной клетки и один удар в область головы, чем причинил потерпевшей телесные повреждения в виде закрытого перелома ребра и ссадины верхней губы. Несмотря на то, что женщина отказалась подавать заявление о привлечении брата к ответственности, прокурор возбудил уголовное дело без заявления лица, пострадавшего от преступления, - сообщили в прокуратуре Могилевской области.

Подозреваемый по месту жительства характеризуется отрицательно, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, злоупотребляет алкогольными напитками. После освобождения из мест лишения свободы с апреля 2021 года не работает.

Для организации предварительного расследования уголовное дело передано в Осиповичский районный отдел Следственного комитета.