«Славянский базар в Витебске» отмечает 30-летие!

В период с 15 по 18 июля состоится юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» (дополнительные проекты запланированы 14 и 19 июля).

Основными событиями фестиваля станут торжественная церемония и гала-концерт открытия, концерт «Союзное государство приглашает…», XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2021, XIX Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2021», День молодежи, церемония и гала-концерт закрытия фестиваля.

Не изменяя традиции, детский музыкальный конкурс будет проходить в концертном зале «ВИТЕБСК»: два конкурсных дня и гала-концерт.

А сцена Летнего амфитеатра будет предоставлена взрослым участникам. В первый день конкурса исполнителей эстрадной песни прозвучит «мировой хит» в сопровождении фонограммы «-1» и балета Аллы ДУХОВОЙ “TODES”, который выступит во втором отделении конкурса с новой сольной программой.

Второй день взрослого конкурса пройдет в рамках концерта торжественного закрытия, где молодые таланты исполнят «славянский хит» в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия КУЛЬБАКОВА.

Сюрпризом для зрителей станет первый концерт в Летнем амфитеатре – симфоническая рок-феерия «УВЕРТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ. ОГОНЬ И ЛЁД». На главной сцене фестиваля будет размещена ледовая площадка размером 10 на 15 метров, на которой состоится настоящее шоу от победителей и призёров мировых спортивных первенств по фигурному катанию САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО БАЛЕТА НА ЛЬДУ под звуки «CONCORD ORCHESTRA» под управлением Fabio PIROLA (Италия).

Порадуют поклонников фестиваля традиционные проекты, среди которых:

сборные концерты «ЗОЛОТОЙ ХИТ» и «РИТМЫ ЛЕТА»;

гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ»;

гала-концерт мастеров искусств Беларуси.

Билеты на проекты фестиваля можно приобрести в кассах Витебска и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by (Беларусь), bilesuserviss.lv (Латвия), bilietai.lt (Литва), piletilevi.ee (Эстония).

С 14 по 19 мая 2021 г. при покупке трех и более билетов на проекты в Летнем амфитеатре в кассах города и на сайтах kvitki.by и ticketpro.by предоставляется скидка 10% (https://fest-sbv.by/news/pri-pokupke-bolee-treh-biletov-skidka).

В кассах можно также приобрести подарочные сертификаты номиналом 10.00, 20.00, 30.00, 50.00, 100.00 белорусских рублей на покупку билетов на мероприятия фестиваля сроком действия по 19 июля 2021 г.

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