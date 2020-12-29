Сколько конфет в день можно давать ребенку, рассказывают диетологи

Ребенку без аллергии в новогодние праздники можно разрешить съесть три конфеты в день, но желательно после основного приема пищи, также следует дозировать фрукты и газировку, а салаты с майонезом и копчености давать вообще не стоит, заявили диетологи.

"Все индивидуально, но если со здоровьем все в порядке, то от трех конфет, съеденных после полноценного приема пищи, плохо не будет", - сказала детский нутрициолог, диетолог Юлия Бачурина.

Эксперт также посоветовала обращать внимание на состав сладостей. "Есть натуральные конфеты ручной работы, состоящие в основном из сухофруктов, а есть те сладости, которые состоят из трансжиров – такие давать вообще нежелательно, а качественными, хорошими, почему бы и не побаловать", - подчеркнула диетолог.

Главное, по ее словам, чтобы ребенок ел конфеты не вместо полноценного приема пищи, а после него. Также, по словам специалистов, в детском праздничном меню не должно быть копченостей, острых блюд, жареного, с большим количеством добавок и специй, сахара и трансжиров. В Новый год можно предложить ребенку нежирные салаты без майонеза.

Кроме того, лучше быть осторожнее с традиционными мандаринами и с другими фруктами, предупреждает аллерголог-иммунолог, диетолог Лариса Давлетова.

"Мандарины и все цитрусовые, ягоды лучше ограничить, у каждого ребенка должна быть индивидуальная дозировка, потому что употребление их в большом количестве у ребенка может вызвать псевдоаллергические реакции: сухость кожи, зуд, покраснения", - отметила она.

Доступ к сладким и газированным напиткам диетологи также советуют ограничить.