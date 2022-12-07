Сколько будет стоить новогодний символ? Узнали у лесхоза

Стоимость деревцев приемлемая: до 1 метра — 9 руб., от метра до двух — 11 руб., от двух до трех — 22,50 руб., от трех до четырех — 30 руб. Еще один способ насладиться неповторимым запахом хвои — приобрести букет «Новогодний». Места в доме он занимает немного и стоит недорого — всего 7,50 руб.

Можно приобрести деревья в кадках. Стоят они: до 1 метра — 22,50 руб., от метра до двух — 27 руб. Положительный момент от покупки этих деревьев еще и в том, что его можно сохранить до весны (например, на балконе или даче) и затем высадить в ближайшем лесничестве во время акции «Неделя леса». Таким образом, каждый гражданин Беларуси сможет внести свой вклад в озеленение малой родины.

Кроме того, у населения есть возможность самостоятельно выбрать новогоднее дерево вне елочных базаров. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество и на месте присмотреть себе ель или сосну. Также обязательно сохранить до дома документ (чек, квитанцию) на купленное дерево, чтобы в случае проверки вы могли подтвердить законность его приобретения.

Места продажи новогодних красавиц Бобруйский лесхоз сообщит в ближайшее время.