Серебро завоевали бобруйчанки на спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь по гандболу
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С 19 по 23 апреля в столичном РЦОР по гандболу прошла спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по гандболу среди девушек 2008-2009 годов рождения.
По итогам соревнований победителем стала команда РЦОР г. Минск, второе место заняла команда ДЮСШ №4 г. Бобруйск, а третьей позиции финишировала команда ЦОР г. Брест.
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