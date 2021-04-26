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Спорт

Серебро завоевали бобруйчанки на спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь по гандболу

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Серебро завоевали бобруйчанки на спартакиаде ДЮСШ Республики Беларусь по гандболу

С 19 по 23 апреля в столичном РЦОР по гандболу прошла спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по гандболу среди девушек 2008-2009 годов рождения.

По итогам соревнований победителем стала команда РЦОР г. Минск, второе место заняла команда ДЮСШ №4 г. Бобруйск, а третьей позиции финишировала команда ЦОР г. Брест.

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