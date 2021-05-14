Сегодня на радио «Zефир FM» расскажут о киберпреступности и кибербезопасности
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В рамках проведения профилактической акции «Декада кибербезопасности» сегодня на радио «Zефир FM» состоится прямой эфир в котором Станислав ФАДЕЕНКОВ, оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции УВД Бобруйского горисполкома, расскажет о киберпреступности и кибербезопасности, приведет статистическую информацию по городу Бобруйску, а также напомнит о мерах предосторожности и профилактики.
Начало эфира в: 16:00. Настраивайтесь на волну 95,4 FM. Включайтесь!
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