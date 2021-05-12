Декада кибербезопасности проходит в Беларуси

Декада кибербезопасности пройдет в республике с 10 по 20 мая.

Как сообщили в МВД, профилактическая акция включает в себя комплекс мероприятий по широкомасштабному информированию населения о современных методах и способах обмана, используемых киберпреступниками, мерах противодействия и профилактики.

О том, что такое фишинг и вишинг, как защитить свою банковскую карту, о правилах безопасного поведения в соцсетях и месенжерах и многом другом сотрудники милиции расскажут в радио- и телеэфире, со страниц республиканских и региональных газет, в интернете.

- Также будут организованы вступления в учреждениях, организациях, на предприятиях, индивидуальные профилактические беседы с наиболее уязвимыми категориями населения – учащимися, людьми пожилого возраста. Социальные ролики и листовки на эту тему будут транслироваться и распространяться в магазинах, поликлиниках, пассажирском транспорте и других общественных местах, - отметили в МВД.