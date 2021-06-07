Сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации будет готовить Крэйг Вудкрофт

Сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации будет готовить новый тренерский штаб во главе с Крэйгом Вудкрофтом. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.

Решение было принято на заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня.

Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.

помним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Недавно Крэйг Вудкрофт продлил контракт с минским "Динамо". Следующий сезон станет уже четвертым для Вудкрофта у руля "зубров".

Крэйг Вудкрофт прежде работал в штабе сборной Беларуси на трех чемпионатах мира (2015, 2016, 2017) и олимпийской квалификации к Играм-2018, где помогал Дэйву Льюису. В сезоне-2017/18 входил в штаб сборной Канады, которая завоевала Кубок Шпенглера-2017 и бронзу Олимпиады-2018.