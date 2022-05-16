С 25 по 27 мая в Бобруйске пройдут комплексные учения по линии гражданской обороны. Запланирован запуск электросирен

В рамках учений будут отработаны действия органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны по ликвидации ситуаций в условиях мирного и военного времен.

Основная цель проведения комплексных учений – изучение состояния готовности органов управления и сил Бобруйского городского звена Могилевской территориальной подсистемы гражданской обороны к выполнению задач в области защиты населения и территории от ЧС.

При проведении учений будут отрабатываться вводные по условным чрезвычайным ситуациям. Организовать ликвидацию этих ЧС предстоит органам управления и силам Бобруйского городского звена Могилевской территориальной подсистемы гражданской обороны.

По плану 26 мая с 7.00 до 9.00 запланирована отработка действий населения по сигналу «Внимание всем!» с запуском электросирен.