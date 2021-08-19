Ровно год назад бобруйчане митинговали за мир, стабильность и безопасность Беларуси

Сегодня Бобруйск отмечает годовщину одного знакового события, которое уже вошло в историю города и суверенной Беларуси. 19 августа прошлого года бобруйчане вышли на площадь Ленина, чтобы заявить о своей позиции в поддержку государства и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Горожане стояли с тематическими плакатами, рисунками, шариками и, конечно, многочисленными государственными флагами. Все, кто пришел на площадь, не могли не заметить огромный красно-зеленый флаг, который разместился на здании горисполкома. Кроме того, государственный символ длиной в несколько метров принесли с собой и бобруйчане.

Во время митинга на сцену, размещенную на площади, поднимались представители разных профессий: деятели культуры, медицинские работники, многодетные матери, директора предприятий. Все говорили о том, что нужно хранить и приумножать все хорошее, что есть в стране, и не давать никому разделить народ.

С того события минул год, но дух единства остался непоколебим. Авторитет города, области и страны не был подорван благодаря объединению людей, готовых заявить свою гражданскую позицию. Они еще раз показали сплоченность и единство в своем выборе продолжать активное развитие во всех сферах жизни белорусского народа.