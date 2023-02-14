«Арт-Жыжаль-2023» пройдет в Бобруйском районе с 12 июля по 2 августа. Заявку для участия можно подать до 20 апреля
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Фотографии: из архивов
Международный пленэр по керамике «Арт-Жыжаль-2023» пройдет в Бобруйском районе с 12 июля по 2 августа. Подать заявку на пленэр можно до 20 апреля.
Пленэр керамистов культурная традиция Бобруйска, которая проводится с 2003 года в живописном месте на Березине.
Организаторами пленэра выступают Бобруйский горисполком, Могилевский облисполком и Белорусский Союз художников.
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