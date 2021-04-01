Российские города-партнеры и побратимы Бобруйска поздравляют с Днем единения народов Беларуси и России
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