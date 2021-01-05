Рецепты от похмелья: что советовали в древности и что рекомендуют сейчас

В издательстве Individuum вышла книга «Похмелье. Головокружительная охота за лекарством от болезни, в которой виноваты мы сами». Мы прочитали ее и узнали, как раньше боролись с похмельем и как побороть недуг сегодня.

Рецепты из древности

Древнеримский писатель-эрудит Плиний рекомендовал на завтрак совиные яйца всмятку. Он еще утверждал, что избежать похмелья можно, если в ночь после тяжкой попойки надеть ожерелье из пучков петрушки.

Пропойцы Внешней Монголии мариновали овечьи глаза, а табунщики Дикого Запада заваривали чай из кроличьего дерьма.

В средневековой Европе было принято выращивать мох в человеческом черепе, потом его высушивать и, перетерев в порошок, втягивать носом.

Коренные жители Северной Америки справлялись с бодуном так: «Положить на лоб тертый хрен, закрепить его, затем положить в рот большой палец и плотно прижать его к нёбу».

Ученый XVII века Роберт Бойль, основоположник современной химии, предложил вообще вот это: «Возьмите молодой зеленый болиголов и положите его в носки, чтобы он образовал тонкий слой между ними и вашими ступнями: меняйте траву раз в день».

Советы от сегодняшних завсегдатаев питейных заведений

Если вы считаете, что рецепты выше неосуществимы, вот вам несколько рецептов, которые в той же книге дают современные посетители баров.

Отрежьте большой кусок арбуза, если найдете, и вилкой проделайте углубления в мякоти. Вылейте на этот кусок полпинты джина и употребите внутрь. Аккуратнее с семечками, семечки — зло (мистер Мешнер, бар Hawkins, Детройт, пенсионер, около 70 лет).

Съешьте луковицу, словно это обычное яблоко. Подождите полчаса, а затем выпейте щедрую рюмку (Джордж Гаст, Club 58, Кливленд, владелец бара, около 28 лет).

Шот и пиво — выдохшееся, если есть. Разбейте пару яиц и добавьте их в пиво. Яйца пока не ешьте. Позвольте [похмелью] побороть само себя. Если после пары стаканов вы проголодаетесь, съешьте яйца (аноним, примерно 65 лет, по-видимому, сильно пьющий).

Возьмите холодный застывший бульон, смешайте его с вустерширским соусом, добавьте соль сельдерея, молотый сушеный чеснок и 100 граммов водки. Секретарша вас возненавидит, зато вы сможете дотянуть до обеда (аноним. Club 58, Детройт, топ-менеджер General Motors, примерно 45 лет).

Добавьте в вино корицу и потягивайте его. Подойдет любое сладкое вино (Джордж Фонте, Club 58, Буффало, бармен, около 45 лет, порядка 20 из них работает за стойкой).