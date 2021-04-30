0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Религия

Расписание пасхальных богослужений и освящения продуктов в Бобруйске

bobreparhiya 221 0

Расписание пасхальных богослужений и освящения продуктов в Бобруйске

Никольский кафедральный собор
Адрес: 213836, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 76,
тел. 8 (0225) 72 –01 — 92

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

10.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

Освящение пасхальных снедей — до 10:00

Николо-Софийский храм.
Адрес: 213828, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шмидта, 30, тел. 8 (0225) 70-02- 30

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

10.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

07.00-14.00 – Освящение пасхальных снедей.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Адрес храма: 213836, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Спартаковская, 1а;
тел. +375 29 570 95 80

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

13.00-17.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

Освящение пасхальных снедей — до 3:00

Георгиевский храм
Адрес: 213809, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Карбышева, 4, тел. 8 (0225) 71 – 64 — 32.

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

6:30 — Божественная литургия
14.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

Освящение пасхальных снедей — до 9:00

Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» женского монастыря в честь Святых Жен Мироносиц
Адрес: ул. Карбышева, 28, к.1

Расписание Пасхальных  богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

12.00-19.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

06.00-09.00 – Освящение пасхальных снедей.

Храм в честь преподобного Серафима Саровского

Адрес: г. Бобруйск, ул. Гагарина, 58

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

8.00 — Божественная литургия.

12.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

03.00-10.00 – Освящение пасхальных снедей.

17.00 – Пасхальная вечерня.

Храм иконы Божией Матери «Целительница»
Адрес: г. Бобруйск, ул. Лынькова, д. 20.

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

12.00-19.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

09.00-09.30 – Освящение пасхальных снедей.

09.30 – Поздняя Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

13.30 – Пасхальная вечерня

Елисаветинский храм
Адрес: 213829, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Красноармейская, д. 65, тел. +375 225 43 36 34

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА
11.00-21.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
12.00 – Пасхальная вечерня.

Храм Святого Духа
Адрес: 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Клубная, 27, тел. 8 (0225) 59-74-98

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

12.00-19.00 – Освящение пасхальной трапезы.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальной трапезы.

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА ГОСПОДНЯ

09.30 – Поздняя Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальной трапезы.

17.00 – Великая Вечерня.

Храм пророка Илии
Адрес: 213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Сикорского, 38 тел. 8 (0225) 55 – 57 — 97

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

8:00 — часы, изобразительны, вечерня, Божественная литургия
10.00-19.00 – Освящение пасхальной трапезы.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

Освящение пасхальных снедей — до 8:00

Сретенский храм
Адрес: 213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ульяновская 86/27, тел.+375 225 72 71 87

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

12.00-19.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

03.30-08.00 – Освящение пасхальных снедей.

16.00 – Пасхальная вечерня.

Иверский храм г. Бобруйска (микрорайон Киселевичи)
Адрес: 213825, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул.Оранжерейная, 22 тел. 8 (0225) 72-20-38, моб. +375 29 6533332

Расписание Пасхальных богослужений:

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

9:00 — Божественная литургия
12.00-18.00 – Освящение пасхальных снедей.

23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ

02.00-02.30 – Освящение пасхальных снедей.

9:30 — Божественная литургия

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿