Расписание пасхальных богослужений и освящения продуктов в Бобруйске

Никольский кафедральный собор
Адрес: 213836, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 76,
тел. 8 (0225) 72 –01 — 92
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
10.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
Освящение пасхальных снедей — до 10:00
Николо-Софийский храм.
Адрес: 213828, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шмидта, 30, тел. 8 (0225) 70-02- 30
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
10.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
07.00-14.00 – Освящение пасхальных снедей.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Адрес храма: 213836, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Спартаковская, 1а;
тел. +375 29 570 95 80
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
13.00-17.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
Освящение пасхальных снедей — до 3:00
Георгиевский храм
Адрес: 213809, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Карбышева, 4, тел. 8 (0225) 71 – 64 — 32.
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
6:30 — Божественная литургия
14.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
Освящение пасхальных снедей — до 9:00
Храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» женского монастыря в честь Святых Жен Мироносиц
Адрес: ул. Карбышева, 28, к.1
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
12.00-19.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
06.00-09.00 – Освящение пасхальных снедей.
Храм в честь преподобного Серафима Саровского
Адрес: г. Бобруйск, ул. Гагарина, 58
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
8.00 — Божественная литургия.
12.00-20.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
03.00-10.00 – Освящение пасхальных снедей.
17.00 – Пасхальная вечерня.
Храм иконы Божией Матери «Целительница»
Адрес: г. Бобруйск, ул. Лынькова, д. 20.
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
12.00-19.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
09.00-09.30 – Освящение пасхальных снедей.
09.30 – Поздняя Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
13.30 – Пасхальная вечерня
Елисаветинский храм
Адрес: 213829, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Красноармейская, д. 65, тел. +375 225 43 36 34
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
11.00-21.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.00 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
12.00 – Пасхальная вечерня.
Храм Святого Духа
Адрес: 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Клубная, 27, тел. 8 (0225) 59-74-98
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
12.00-19.00 – Освящение пасхальной трапезы.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальной трапезы.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. ПАСХА ГОСПОДНЯ
09.30 – Поздняя Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальной трапезы.
17.00 – Великая Вечерня.
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
10.00-19.00 – Освящение пасхальной трапезы.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
Освящение пасхальных снедей — до 8:00
Адрес: 213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Ульяновская 86/27, тел.+375 225 72 71 87
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
12.00-19.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
03.30-08.00 – Освящение пасхальных снедей.
16.00 – Пасхальная вечерня.
Иверский храм г. Бобруйска (микрорайон Киселевичи)
Адрес: 213825, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул.Оранжерейная, 22 тел. 8 (0225) 72-20-38, моб. +375 29 6533332
Расписание Пасхальных богослужений:
ВЕЛИКАЯ СУББОТА
9:00 — Божественная литургия
12.00-18.00 – Освящение пасхальных снедей.
23.30 – Полунощница, Пасхальная утреня, Божественная литургия. По окончании — освящение пасхальных снедей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА ГОСПОДНЯ
02.00-02.30 – Освящение пасхальных снедей.
9:30 — Божественная литургия