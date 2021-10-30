Радость о Господе освобождает от любых страхов. Свежие мысли о новом «торжестве»

— Мой второй профессиональный праздник после Вальпургиевой ночи, – самоиронично шутит знакомая. «Мы не празднуем Хэллоуин, мы в нём живём», — повествуют меланхоличные авторы из народа. Но всё же не все относятся к этому дню с юмором.

Сезонный оригинальный декор, в котором яркая тыква – главный герой. Эксцентричные костюмы, которые манят возможностью творчески самовыразиться, облечься в колоритных персонажей. С 31 октября на 1 ноября в мире отмечается выдающийся праздник – Хэллоуин (Halloween). Мы живём в своём информационном поле и, возможно, даже не сталкиваемся с повышенным вниманием людей к такому торжеству. Дословно его название переводится как «вечер накануне «дня всех святых»». Также его называют «самый страшный праздник» и «праздник мёртвых». Считается, что в эту ночь злые духи (или же духи мёртвых) спускаются на землю. Нужно задобрить их сладостями, выдать себя за «своих», чтобы они никого не забрали с собой. Эта традиция своими корнями восходит к кельтам.

Взрослые способны ограждать себя от ненужной информации. У детей такой возможности нет. У знакомого священнослужителя из Казахстана сын с трёх лет ходит на бальные танцы. В этом году на танцах устраивают костюмированный вечер в честь Хэллоуина. Второкласснику нужно на нём присутствовать. У одной православной семьи из Европы растёт дочка. Ходит в детский сад, занимается художественной гимнастикой и фигурным катанием. Несмотря на её крошечный возраст, тему Хэллоуина избежать невозможно. Родители придумали для малышки в этот день свою традицию: спрятать в разных местах квартиры конфеты, будто это сделал добрый гном Смурфик. Дочка переоденется в пиратку и будет искать сладости.

— Всё запретное хочется попробовать. Родителям нужно быть умнее: не запрещать, а подстраиваться, – говорит отец Лизы. – Одеваться можно в сказочных персонажей: принцесс, рыцарей, а не в зомби, черта или ведьму. Детям важно побольше конфет и радости. А когда подрастёт, можно будет рассказать всё о смысле праздника.

Как реагировать на вызовы современности: игнорировать, запрещать, адаптироваться? А если посмотреть на эту тему шире — как быть с тем, что помимо Хэллоуина в славянских корнях тоже всегда был интерес к «нечистой силе». Сколько фольклора посвящено лешим, русалкам, домовым. Даже среди верующих порой больше страха перед диавольскими силами, чем любви к Богу… Об этом мы поговорили с иереем Павлом Лукиным, настоятелем Духовского храма Бобруйска и отцом пятерых детей.

— Детям свойственно пробовать мир на прочность, искать интересы «на стороне», – комментирует священник. – Дети играют во всякие игры: и хорошие, и плохие. Здесь важно понимать где это игра, а где это уже реальность. В связи с Хэллоуином меня больше беспокоит то, когда в нём участвуют взрослые люди, осознанно.

Но, как я вижу, в этом празднике больше превалирует коммерческая сторона. Это делается определёнными людьми с определёнными целями. Но в любом случае, этот праздник имеет в себе искушение поиграть со злом. Только важно понимать, что хорошего, доброго зла не бывает. Играть в зло нельзя ни при каких условиях, потому что любое наше действие всегда имеет определённые последствия.

Мне кажется, что это и нужно объяснять. Об этом и нужно говорить с детьми: о совершенной реальности добра и зла. Дети очень хорошо понимают и чувствуют, что зло действительно существует. А если оно есть, оно может действовать. Наша большая беда – непросвещённость среди христиан.

Мы приняли христианство, оставаясь, по сути, язычниками. Это языческое представление о мире: чтобы преодолеть страх, «нужно» вступить в отношения со злыми силами, заигрывать с ними, фактически, приносить жертвы, чтобы их ублажить и успокоить.

Христианство же полностью противоположно этому – оно строится не на страхе, а на радости и на любви. Вот так и нужно сориентировать мысль человека: ребёнка ли, взрослого ли. Это мы и должны делать как священники, как любые люди, ответственные за других людей. Наверное, здесь нужно полномасштабное просвещение. Христианство должно освобождать от любых предрассудков и страхов.

***

«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. [Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего,] которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по [всем] путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить <…>; если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, [которую Господь Бог дает тебе,]. <…> жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое.» (Второзаконие, 30 глава, стихи 15-19)

Инокиня Нектария (Терещенко)

Пресс-служба Бобруйской епархии