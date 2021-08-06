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Общество

Работников строительной отрасли Бобруйска поздравили с профессиональным праздником

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Работников строительной отрасли Бобруйска поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня строителя, который отмечается ежегодно во второе воскресенье августа, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель поздравил работников строительной отрасли города на Березине с профессиональным праздником.

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