Работница Бобруйского епархиального управления удостоена юбилейной награды по распоряжению митрополита Вениамина

По распоряжению митрополита Вениамина, предстоятеля Белорусской Православной Церкви, по благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима, в епархиальном управлении Бобруйска секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Коровинский наградил Людмилу Васильевскую, бухгалтера с исполнением обязанности кладовщика, медалью, выпущенной к 1030-летию христианской веры на Белорусских землях.

Награда приурочена ко дню рождения Людмилы Митрофановны и за многолетние труды в Бобруйской епархии. С 28 декабря 2005 года, через год после основания молодой епархии БПЦ, она несёт своё послушание.