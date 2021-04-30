Работа автотранспортной техники в охранной зоне воздушной линии электропередачи

Необходимо всегда помнить, что охранная зона ЛЭП является местом повышенной опасности.

В настоящее время продолжают иметь место случаи электротравматизма с использованием грузоподъемной и уборочной техники при производстве строительных, сельскохозяйственных и других работ в охранной зоне ЛЭП.

Так, 19.08.2020 года в Барановичский сельский район электрических сетей (далее – РЭС) РУП «Брестэнерго» поступило сообщение о попадании под напряжение водителя автомобиля. Индивидуальный предприниматель на личном автомобиле МАЗ осуществлял выгрузку зерна на площадке хранения. После выгрузки, не опуская кузова, продолжил движение к выезду, задев при этом провод воздушной линии 10 кВ (далее – ВЛ). Выйдя из кабины и увидев загоревшиеся передние колеса, при посадке в кабину автомобиля, был смертельно травмирован электрическим током.

Аналогичный случай произошел 01.09.2020 года в г. Гомеле. В городской РЭС филиала «Гомельские электрические сети» поступила информация об обрыве провода ВЛ-10кВ самосвалом при разгрузке песка и его возгорание. При выяснении причин и обстоятельств происшествия установлено, что водитель автомобиля, при выгрузке песка (подъеме кузова) в охранной зоне ВЛ приблизился и зацепил провод ВЛ.

Вышеуказанные случаи стали следствием пренебрежения требований действующих Правил охраны электрических сетей.

Водители, управляющие крупногабаритной техникой, привлекаемые для выполнения сельскохозяйственных работ и грузоперевозок, обязательно должны пройти целевой инструктаж по безопасной работе в охранных зонах ВЛ.

Выполнение работ с применением высокогабаритных машин и механизмов в охранной зоне воздушных линий должно проводиться по наряду-допуску и быть согласовано с владельцами электрических сетей, в ведении которых находится воздушная линия.

Проезд машин и механизмов под проводами воздушной линии по проселочным дорогам и вне дорог рекомендуется производить вблизи опор и поперек оси ВЛ. При этом высота машин не должна превышать 4,5 м.

В охранной зоне воздушной линии электропередачи Запрещается: - осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные работы;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 м.;

- совершать остановки автотранспорта.

Надо помнить, что соблюдая, требования электробезопасности вы сохраните жизнь и здоровье своё и окружающих.

Старший инспектор энергогазинспекции Бобруйского межрайонного отделения ГУ филиала Госэнергонадзор по Могилёвской области Борисенко Василий.