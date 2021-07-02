Пустующие и ветхие дома на контроле. Состоялось заседание Бобруйского горисполкома

Заброшенные и обветшалые дома, зияющие пустыми окнами-глазницами, – зрелище малоприятное для горожан. Но кроме эстетического аспекта, есть и другие проблемы, которые создают такие постройки: санитарное неблагополучие, пожароопасность, а также нерациональное использование земельных участков. Ведь если горе-хозяину по какой-то причине дом не нужен, то найдется много претендентов, желающих не просто приобрести выгодную недвижимость, но и благоустроить.

Так, 2 июля состоялось заседание Бобруйского горисполкома, основной темой которого стало определение дальнейшей стратегии работы с пустующими и ветхими домами.

Выступая с докладом, начальник отдела землеустройства горисполкома Вячеслав Сысой подчеркнул, что комиссионно в Бобруйске за полгода обследовано 255 жилых дома, содержащихся в ненадлежащем состоянии. Из них по заключению комиссии 106 признаны ветхими, 6 – пустующими, а по 8 домам устанавливаются собственники и их местопроживание.

Какие дома могут попасть в реестр? Пустующим признают жилой дом, хозяева которого не жили в нем ни дня в течение последних трех лет, не направили в исполком уведомление, что планируют жить в доме. Ветхий дом — аварийный и с риском обвала, в котором владельцы не жили в течение последнего года, ничего не сделали для восстановления или сноса. К слову, ветхим сейчас могут признать также дом, который не соответствует санитарным и техническим требованиям.

Заслушав выступление по теме заседания, председатель горисполкома Александр Студнев отметил важность вопроса и его своевременного решения, поручил обеспечить большую эффективность работы в этом направлении.

– К 1 сентября необходимо обследовать оставшиеся дома, имеющие визуальные признаки ветхих и пустующих (таких в Бобруйске осталось около 50 – прим.ред.). Особое внимание уделить центру города и прилегающим участкам. Улицы Садовая, Урицкого, например, – это привлекательные, перспективные участки, на них много претендентов. Если собственника нет или он по каким-то причинам не желает вкладываться в свой ветхий дом – найдутся желающие. Сейчас в целом наблюдается более активный спрос на частные дома.