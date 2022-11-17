Проверка учетных данных военнообязанных бобруйчан носит плановый характер

Мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных носят плановый характер, пояснил полковник Алексей Березовский, военный комиссар Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов:

– Уважаемые жители Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов, в связи с реализацией выполнения указаний Главы государства по уточнению списков военнообязанных вам в ближайшее время будут приходить повестки, а также поступать телефонные звонки от военного комиссариата. Во время явки при себе необходимо иметь военный билет, паспорт, удостоверение на право управления транспортным средством (если таковое имеется). По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам, которые будут указаны во вручаемых вам документах. Обращаюсь к вам заранее и благодарю за сознательность и понимание.

К слову, с середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех без исключения военнообязанных, состоящих на воинском учете. В связи с этим в течение этого месяца значительное число граждан примет участие в этих мероприятиях. В среднем сверка учетных данных одного военнообязанного займет не более 10-15 минут. После уточнения информации граждане убудут по месту работы либо жительства.