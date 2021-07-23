Примите поздравления! В Бобруйске чествовали работников торговли

Накануне профессионального праздника корреспонденты «БЖ» также пообщались с начальником управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Еленой СЕМЕНЧУК.

Торговля в цифрах

В Бобруйске розничный товарооборот в первом полугодии 2021 года составил 104,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Это говорит о том, что рынок розничной торговли нашего города развивается динамично и не теряет свои позиции.

В настоящее время у нас представлено около 3 тысяч розничных торговых объектов: магазинов, павильонов, киосков. Функционирует 274 объекта общественного питания, 5 рынков и 36 торговых центров. Бытовое обслуживание населения осуществляется через 725 объектов, которые оказывают всевозможные формы услуг – парикмахерские, маникюрные, СТО, ремонт, пошив одежды и так далее.

В Бобруйске выполнены социальные стандарты по обеспеченности посадочными местами в объектах общественного питания общедоступного типа и по обеспеченности торговыми площадями. За первое полугодие показатель составляет 40,5 посадочных мест на тысячу жителей (доведен социальный стандарт 40 посадочных мест). По торговым площадям доведенный показатель – 610 кв. м, в нашем городе по факту – 885 кв. м.

Универсальность в приоритете

Социальный стандарт по торговым площадям у нас перевыполнен, потому что активно открываются новые торговые объекты. Они лидируют в рейтинге таких площадок, где люди проводят достаточно много времени. Магазины давно стали для нас частью социально-культурной жизни. Здесь мы приобретаем товары, проводим встречи с родными и друзьями. Например, в недавно открывшемся большом торговом центре «Абсолют» можно как сделать покупки, так и приятно провести досуг и отдохнуть. Сейчас идет тенденция, чтобы новые торговые центры были универсальными.

Новые объекты

До конца года ждем в Бобруйске открытия ресторана быстрого обслуживания «Бургер» (на пересечении улиц Минской и Урицкого), кафе возле «Славянки». Сейчас строится торговый объект на улице Пушкина (напротив больницы). «Корона» выкупила в собственность одно из помещений на улице Горького, 41, и готовится проектно-сметная документация для дальнейшего открытия объекта розничной торговли и общественного питания.

Коллектив

В сфере торговли и общественного питания работа связана с людьми. Я придерживаюсь мнения: нужно, прежде всего, любить то, что ты делаешь. И не обязательно при этом быть директором магазина или ресторана, можно стать прекрасным продавцом, поваром, администратором. Мы всегда хотим попасть к лучшему работнику, чтобы нам сделали красивую прическу или вежливо обслужили. И мы знаем, что только в смену этого повара блюдо будет безумно вкусным. Все мы покупатели и, как правило, заходим в одни и те же магазины, знаем в лицо продавцов. Зачастую, когда приходишь за покупками, радуешься, что тебя встречает именно этот продавец. Потому что он все покажет на полках, все расскажет о товаре, и уже сложно уйти без покупки.

Мне нравится, что в городе с каждым годом повышается уровень обслуживания. Бобруйские работники торговли – люди высокого профессионализма. Наши продавцы стремятся поздороваться с покупателем, поблагодарят за покупку, пожелают хорошего дня. Это правильно и здорово. Когда в магазине с улыбкой говорят «Добрый день!», покупатель уверен, что его рады видеть здесь. От каждого работника зависит результат общего труда. А у нас в сфере торговли и услуг работу стараются выполнять качественно.

Совершенству нет предела

Бобруйская сфера торговли постоянно развивается. Во время пандемии у нас на 30% выросло количество интернет-магазинов (регистрировались субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели). Все решают время и определенные обстоятельства. Сейчас можно не выходя из дома заказать обед, пиццу, продукты, одежду, предметы быта. И это очень удобно. Еще всего лет 5-6 назад данное направление не было развито, а теперь это наша повседневность.

Улучшается оказание услуг, появляются приятные фишки в заведениях. Например, купил в кофейне чашку кофе, а под ней на салфетке какое-то предсказание дня или пожелание. Это говорит о том, что заведение любит своих посетителей и желает их встретить вновь. Поэтому, я считаю, совершенствовать нужно именно оказание услуг, методы обслуживания посетителей. Это диктует время.

Пожелания к празднику

Искренне поздравляю работников торговли и ветеранов сферы с профессиональным праздником. Хочу поблагодарить трудовые коллективы отрасли за весомый вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития сферы торговли и повышения экономического потенциала, престижа нашего города. Спасибо за ваши нелегкий добросовестный труд, самоотдачу, преданность и любовь к профессии, за внимание и доброжелательное отношение, которые вы каждый день дарите покупателям. От души желаю всем работникам торговли и их семьям крепкого здоровья, процветания и всего самого светлого в жизни!