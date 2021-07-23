Примите поздравления! В Бобруйске чествовали работников торговли

Накануне профессионального праздника – Дня работников торговли – представители этой отрасли, внесшие значительный вклад в ее развитие, отмечены грамотами, благодарностями и другими наградами. Их в пятницу, 23 июля, вручали в Бобруйском городском исполнительном комитете.
Предваряя награждение, заместитель председателя горисполкома Ольга ЖУК отметила высокий вклад работников сферы торговли, услуг и общественного питания в экономическое благополучие нашего города. Об этом упорно твердят и цифры: розничный товарооборот за первое полугодие 2021-го по Могилевской области в целом составляет 101,4%, по городу Могилеву – 101,5%, по Бобруйску – 104,1%. Ольга Николаевна поблагодарила представителей сферы торговли, услуг и общественного питания города, пожелала мира, добра, здоровья, благополучия, успехов и процветания, а также благодарных покупателей.
Почетной грамоты Бобруйского городского исполнительного комитета удостоились:
Копышева Елена Николаевна, заведующий производством столовой ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов»
Бородич Маргарита Григорьевна, начальник службы общественного питания и торговли ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»
Лапина Анна Анатольевна, ведущий технолог службы общественного питания и торговли ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»
Нагрудным знаком «Выдатнiк гандлю Рэспублiкi Беларусь» наградили:
Щетько Ольгу Константиновну, заместителя директора БОАО «Промторг»
Почетной грамоты Министерства антимонопольного регулирования и торговли удостоились:
Саракваша Наталья Григорьевна, главный специалист управления торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета
Самордина Елена Сергеевна, заведующий секцией «Белье для женщин и мужчин» БОАО «Промторг»
Благодарность Министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь объявлена:
Галиневской Светлане Ивановне, продавцу 6-го разряда ОАО «Дом обуви»
Благодарность Могилевского областного исполнительного комитета объявлена:
Белявской Светлане Николаевне, главному бухгалтеру ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка»
Почетное звание «Ветеран торговли» присвоили:
Семенчук Елене Анатольевне, начальнику управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома
Красниковой Валентине Федоровне, директору ОАО «Комбинат школьного питания «Купалинка»
Кравченко Андрею Петровичу, повару 6-го разряда ОАО «Отель «Турист»
Солонович Елене Викторовне, продавцу 6-го разряда магазина «Кругозор» ОАО «Могилевсоюзпечать»
Почетной грамотой главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома и Могилевской областной организации профсоюза работников торговли наградили:
Веремейчик Анну Васильевну, заместителя начальника управления, начальника отдела организации потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома
Дернину Аллу Викторовну, заведующего магазином ЧУП «Сяброптторг»
Самордина Петра Сергеевича, инженера-программиста БОАО «Промторг»
Деменьшину Яну Сергеевну, продавца 5-го разряда ОАО «Дом обуви»
Приятно, когда в магазине тебя обслуживает вежливый, приветливый продавец, когда официант в ближайшем кафе знает, какое твое любимое блюдо. Эти маленькие волшебники в своей профессии умеют поднять настроение посетителям.
Накануне профессионального праздника корреспонденты «БЖ» также пообщались с начальником управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Еленой СЕМЕНЧУК.
Торговля в цифрах
В Бобруйске розничный товарооборот в первом полугодии 2021 года составил 104,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. Это говорит о том, что рынок розничной торговли нашего города развивается динамично и не теряет свои позиции.
В настоящее время у нас представлено около 3 тысяч розничных торговых объектов: магазинов, павильонов, киосков. Функционирует 274 объекта общественного питания, 5 рынков и 36 торговых центров. Бытовое обслуживание населения осуществляется через 725 объектов, которые оказывают всевозможные формы услуг – парикмахерские, маникюрные, СТО, ремонт, пошив одежды и так далее.
В Бобруйске выполнены социальные стандарты по обеспеченности посадочными местами в объектах общественного питания общедоступного типа и по обеспеченности торговыми площадями. За первое полугодие показатель составляет 40,5 посадочных мест на тысячу жителей (доведен социальный стандарт 40 посадочных мест). По торговым площадям доведенный показатель – 610 кв. м, в нашем городе по факту – 885 кв. м.
Универсальность в приоритете
Социальный стандарт по торговым площадям у нас перевыполнен, потому что активно открываются новые торговые объекты. Они лидируют в рейтинге таких площадок, где люди проводят достаточно много времени. Магазины давно стали для нас частью социально-культурной жизни. Здесь мы приобретаем товары, проводим встречи с родными и друзьями. Например, в недавно открывшемся большом торговом центре «Абсолют» можно как сделать покупки, так и приятно провести досуг и отдохнуть. Сейчас идет тенденция, чтобы новые торговые центры были универсальными.
Новые объекты
До конца года ждем в Бобруйске открытия ресторана быстрого обслуживания «Бургер» (на пересечении улиц Минской и Урицкого), кафе возле «Славянки». Сейчас строится торговый объект на улице Пушкина (напротив больницы). «Корона» выкупила в собственность одно из помещений на улице Горького, 41, и готовится проектно-сметная документация для дальнейшего открытия объекта розничной торговли и общественного питания.
Коллектив
В сфере торговли и общественного питания работа связана с людьми. Я придерживаюсь мнения: нужно, прежде всего, любить то, что ты делаешь. И не обязательно при этом быть директором магазина или ресторана, можно стать прекрасным продавцом, поваром, администратором. Мы всегда хотим попасть к лучшему работнику, чтобы нам сделали красивую прическу или вежливо обслужили. И мы знаем, что только в смену этого повара блюдо будет безумно вкусным. Все мы покупатели и, как правило, заходим в одни и те же магазины, знаем в лицо продавцов. Зачастую, когда приходишь за покупками, радуешься, что тебя встречает именно этот продавец. Потому что он все покажет на полках, все расскажет о товаре, и уже сложно уйти без покупки.
Мне нравится, что в городе с каждым годом повышается уровень обслуживания. Бобруйские работники торговли – люди высокого профессионализма. Наши продавцы стремятся поздороваться с покупателем, поблагодарят за покупку, пожелают хорошего дня. Это правильно и здорово. Когда в магазине с улыбкой говорят «Добрый день!», покупатель уверен, что его рады видеть здесь. От каждого работника зависит результат общего труда. А у нас в сфере торговли и услуг работу стараются выполнять качественно.
Совершенству нет предела
Бобруйская сфера торговли постоянно развивается. Во время пандемии у нас на 30% выросло количество интернет-магазинов (регистрировались субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели). Все решают время и определенные обстоятельства. Сейчас можно не выходя из дома заказать обед, пиццу, продукты, одежду, предметы быта. И это очень удобно. Еще всего лет 5-6 назад данное направление не было развито, а теперь это наша повседневность.
Улучшается оказание услуг, появляются приятные фишки в заведениях. Например, купил в кофейне чашку кофе, а под ней на салфетке какое-то предсказание дня или пожелание. Это говорит о том, что заведение любит своих посетителей и желает их встретить вновь. Поэтому, я считаю, совершенствовать нужно именно оказание услуг, методы обслуживания посетителей. Это диктует время.
Пожелания к празднику
Искренне поздравляю работников торговли и ветеранов сферы с профессиональным праздником. Хочу поблагодарить трудовые коллективы отрасли за весомый вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития сферы торговли и повышения экономического потенциала, престижа нашего города. Спасибо за ваши нелегкий добросовестный труд, самоотдачу, преданность и любовь к профессии, за внимание и доброжелательное отношение, которые вы каждый день дарите покупателям. От души желаю всем работникам торговли и их семьям крепкого здоровья, процветания и всего самого светлого в жизни!