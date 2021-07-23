Применение льготы при выполнении работ по содержанию объектов внешнего благоустройства населенных пунктов

Министерством по налогам и сборам совместно с Министерством финансов, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Министерством архитектуры и строительства проработаны вопросы порядка применения Перечня работ по содержанию (эксплуатации) объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных средств, обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость, определенного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.12.2020 № 695 «Об определении перечня» (далее – Перечень) и письмом от 09.07.2021 № 2-1-10/01544 «О разъяснении вопросов освобождения от НДС» разъяснено следующее.

Применение освобождения от НДС в отношении оборотов по реализации выполняемых работ согласно Перечню является правомерным при одновременном выполнении следующих условий:

-работы поименованы в Перечне;

-работы выполняются в отношении объектов внешнего благоустройства населенных пунктов;

-финансирование работ осуществляется за счет бюджетных средств и при этом не ограничивается определенными разделами, подразделами, главами и параграфами Бюджетной классификации;

-работы выполняются в пределах границ населенного пункта;

-оплата работ исполнителю (в том числе и субподрядной организации) осуществляется напрямую с текущего счета Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь. Данное условие применимо только по отношению к работам, поименованным в Перечне, но не являющимся строительными работами.

Относительно оплаты строительных работ последнее условие не применяется исходя из специфики ценообразования в строительной деятельности.

Так, источник финансирования строительных работ определяется в отношении объекта строительства в целом (а не в отношении участников договора строительного подряда и способов оплаты работ), и стоимость строительных работ формируется генподрядчиком также по объекту строительства в целом с учетом порядка налогообложения работ, применяемого к объекту в целом. Соответственно, порядок оплаты строительных работ (например, из бюджета генподрядчику и далее - субподрядчику или напрямую субподрядчику) не оказывает влияние на применение освобождения от НДС по строительным работам, предусмотренным Перечнем. То есть освобождение от НДС по Перечню исполнителем работ - субподрядчиком применяется, даже если бюджетные средства из бюджета в оплату выполненных им строительных работ поступают на расчетный счет субподрядчика не напрямую с текущего счета Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь.

Обращаем внимание, прежде всего исполнителей работ на соблюдение первого из указанных выше условий, для чего необходимо совпадение наименований выполняемых работ согласно договорам и первичным учетным документам и их наименований в Перечне. При несовпадении рекомендуется обращение в компетентный орган по отраслевой принадлежности работ.

Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области