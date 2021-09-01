Уже четвертый год при бобруйской синагоге действует воскресная программа JFUTURE, по которой проводится обучение детей от 6 до 13 лет. JFUTURE – это еврейская образовательная платформа с использованием новых технологий и методик обучения, где дети и родители получают от профессиональных специалистов консультации и новые знания и могут с пользой провести время в теплой семейной атмосфере.

Принципы работы проекта включают еврейское наследие – изучение истории и традиций еврейского народа. В основе обучения лежит система уникального творческого и интеллектуального развития, помогающая раскрыть потенциал детей. Программы для проекта разрабатываются ведущими специалистами и базируются на передовых практиках. Они интерактивны и ориентированы на практическое применение. Занятия проводятся в трех группах с учетом индивидуальных возрастных особенностей.

География JFUTURE сегодня охватывает Беларусь, Азербайджан, Грузию, Индию, Россию, Молдову, Японию, Киргизию, Казахстан, Украину, Израиль, США, Черногорию, Узбекистан.

– На занятиях дети изучают основы Торы, развивают творческие способности: у нас есть рисование, лепка, рукоделие, танцы, пение. Мы изучаем также известных еврейских праведников, лидеров, мудрецов, художников, писателей. Проводим спортивные игры, занимаемся волонтерским движением, чтобы дети учились помогать старшим, развивали в себе высокие нравственные качества, ездим в экскурсии, – рассказывает раввин Бобруйска Шауль ХАБАБО. Кроме этого, при синагоге действует подростковый клуб для ребят 13-18 лет.

Дети знакомятся с культурой и традициями своего народа, общаются со сверстниками из других стран по интернету, участвуют в семинарах, мастер-классах, интеллектуальных играх.