Престольный праздник и годовщина освящения в Осиповичах

7 ноября Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в храме «Всех скорбящих Радость» Осиповичи. Также здесь торжественно отметили годовщину освящения храма. Об этом рассказали в пресс-службе Бобруйской Епархии.

Его Преосвященству сослужили: секретарь епархии, благочинный Бобруйского округа, настоятель Иверского храма протоиерей Сергий Коровинский, настоятель храма «Всех скорбящих Радость» протоиерей Геннадий Сирошик, клирики Бобруйской епархии, а также приглашенное духовенство.

«Всехскорбященский» – молодой приход, живущий разнообразной и насыщенной жизнью. При храме действует сестричество в честь блаженной Валентины Минской, которое помогает людям в трудных жизненных ситуациях. Есть здесь и воскресная школа, выпускники которой теперь составляют молодёжное братство в честь преподобного Иоанна Кормянского.

В этом году при храме организован детский хор. Сейчас с детьми, будущими клирошанами, занимаются и надеются вскоре порадовать слушателей. Кроме этого, при храме «Всех скорбящих Радость» есть внушительная библиотека, созданная настоятелем протоиереем Геннадием и его супругой матушкой Ларисой.