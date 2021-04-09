Прекрасна музыка «Дебюта». Образцовому камерному ансамблю в мае исполняется 20 лет

Московский виолончелист Борис Андрианов говорил в одном из интервью: «Музыкант, как актер, пропускает чужие мысли через себя, все перемалывает и выдает другим. Поэтому одно и то же сочинение может иметь сотни разных интерпретаций. Казалось бы, играешь те же самые ноты, длительности, оттенки, нюансы, но двух одинаковых исполнений не бывает. Ты выдаешь публике общепризнанные шедевры, звучащие на сценах мира столетиями. Но все равно нужно выйти и сыграть так, будто эта музыка рождается прямо перед слушателями. Ты должен проживать заново каждый свой концерт, а это непросто сделать». Но еще сложнее, как мне кажется, стать хорошим педагогом, чтобы научить многих учеников мастерству и любви к музыке и инструменту. С этой задачей прекрасно справляются в бобруйской детской школе искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого. Сегодня я хочу рассказать об образцовом камерном ансамбле «Дебют», которому в мае исполняется 20 лет. Его руководитель – Ольга Бабич (учитель по классу виолончели).

Гармония успеха

Идея создания камерного ансамбля возникла у Ольги Александровны в 2001 году, когда был объявлен конкурс международного уровня имени Михаила Казимира Огинского. Тогда в первый раз она собрала в школе и подготовила к выступлению трио: виолончель, фортепиано и скрипка. Первое участие в конкурсе не принесло побед, зато это был хороший опыт для руководителя: Ольга Бабич поняла, в каком направлении нужно вести работу. В чем специфика камерного ансамбля? Каждый из исполнителей в сос­таве – это солист. В ансамбле «Дебют» сейчас около 30 детей-музыкантов от 9 до 16 лет, которые играют на виолончели, скрипке, пианино, флейте. Из них руководитель каждый год формирует новые дуэты, трио, квартеты. Могут ребята выступать и общим оркестровым коллективом.

– Уровень подготовки каждого ученика должен быть примерно одинаковым. Не бывает такого, что пианист начинающий, слабенький, а виолончелист опытный, занимающийся несколько лет. Подбирая детей в ансамбль, нужно учитывать все мелочи, вплоть до того, в какой день недели им удобно собираться на репетиции, – делится нюансами работы Ольга Александровна. – Не получится взять детей разного уровня подготовки, просто порепетировать номер и соединить их для выступления или участия в конкурсе. Нужна полная гармония, тогда будет успех. А еще для конкурсов необходимо учитывать возраст участников.

Особо руководитель ансамбля «Дебют» подчеркивает, что у каждого ребенка свой педагог-инструменталист. Именно вместе с ними в тесной связке и получается высокий результат. Виолончелистов готовит сама Ольга Александровна Бабич. Со скрипачами занимаются Галина Викторовна Боровик, Наталья Александровна Казека, Наталья Владимировна Кубасова, с флейтистами работает Рита Игнасовна Романова, пианистов ведут Алина Николаевна Найдун, Людмила Дмитриевна Алесь, Наталья Сергеевна Азаренкова.

Каждый год на место выпускников в «Дебют» набирают новичков. На экзаменах Ольга Александровна присматривается к маленьким ученикам и предлагает попробовать себя в ансамбле. Для детей это часы дополнительных занятий, помимо основной программы, нужно учить музыкальные произведения и репетировать. Ученики, которые соглашаются заниматься в ансамбле, должны сразу настраиваться на серьезную работу сверх обычной учебы в музыкальной школе.

Ученики

– Ребятам заниматься в «Дебюте» и выступать очень нравится, никого палкой не надо загонять, – с улыбкой рассказывает Ольга Бабич. – Наоборот, некоторые и после окончания музыкальной школы изъявляют желание приходить в ансамбль (по положению можно до 18 лет). Помню, один ученик в 10 лет сказал: «Музыка для меня – это моя жизнь».

– Не все дети, наверное, горят увлеченностью музыкой, кого-то и родители настойчиво подталкивают заниматься?

– Конечно. Ребенок, возможно, и не будет поступать в музыкальный колледж, не будет великим музыкантом. Зачем тогда учиться? Для общего развития. Маленькие здорово развивают мелкую моторику и координацию рук.

Представьте, когда на таких сложных инструментах, коими являются скрипка и виолончель, правая рука делает одни движения, левая – другие, а в голове должны сойтись в логическую цепочку значки, которые называются нотами. Не всем дано. Честно признаюсь, некоторых детей вообще не могу научить играть на виолончели: даже с хорошим музыкальным слухом у них не выходит соединить на инструменте воедино движения руками в разных направлениях. А некоторые садятся за виолончель, и будто само собой у них получается. У меня есть весьма перспективный ученик Захар Король, он занимается только третий год, но сделал такой большой скачок, что может играть произведения на несколько классов выше. Вот ему и нравится, и получается великолепно. Кстати, Захар пришел ко мне в класс сам, имея жгучее желание научиться играть именно на виолончели. Я настраиваю учеников, что нельзя расслабляться, видя достижения, надо всегда работать над собой.

Конкурсы

Камерный ансамбль «Дебют» ежегодно выступает на всевозможных конкурсах и концертах. 2020 год прошел в режиме онлайн. Ребята участвовали и завоевывали призовые места, но, конечно, им не хватало зрительской реакции, адреналина выступлений на публике и куража. Ольга Бабич гордится, что трое ее учеников-виолончелистов прошли в финал международного конкурса «Музыка надежды» и должны были представлять Могилевскую область. Но, к сожалению, мероприятие не состоялось из-за эпидемиологической обстановки. В нынешнем году музыканты потихоньку возвращаются на большую сцену. Дети, заметила Ольга Александровна, очень любят выезжать на конкурсы.

– Виолончель ведь довольно громоздкая… Неужели инструменты с собой возите? – интересуюсь у педагога.

– Могу сказать по опыту, что каждая виолончель индивидуальна. К ней нужно привыкнуть, чтобы чисто и ловко исполнить произведение. Даже у меня не получится сесть за любой инструмент и сходу хорошо сыграть. Нужно прочувствовать особенности грифа, натяжение струн и смычка. Поэтому, безусловно, берем свои виолончели, – говорит Ольга Бабич.

Несколько месяцев 2021-го уже принесли в копилку «Дебюта» победы на престижных музыкальных конкурсах. На VIII международном конкурсе искусств «Дняпроўскія хвалі» дуэт Карины Кохно и Валентина Кошаня стал лауреатом I степени. VII международный ­фестиваль-конкурс «Новые вершины-2021» принес диплом I степени. На VI минском городском открытом конкурсе камерных ансамблей «Струны Орфея» тот же дуэт стал лауреатом I степени, дуэт Вероники Примак и Ярослава Рыжкова – лауреатом III степени, квартет (Каролина Тихонова, Ярослав Чиженок, Владислав Егоров, Анастасия Батюня) завоевал специальный диплом за исполнение произведений белорусского композитора. Среди более чем 60 камерных ансамблей бобруйские музыканты «Дебюта» показали очень высокий результат. Эти же дуэты и квартет получили дипломы лауреатов II и III степеней на международном конкурсе искусств «Львенок собирает друзей».

– Наши дети могут играть сложную камерную музыку самостоятельно. Обычно в больших составах оркестра среди учеников находится педагог и направляет, помогает. Эта практика всех учебных заведений. Поэтому жюри и отмечает наших солистов, чей высокий уровень подготовки позволяет играть сонаты или пьесы, то есть достаточно сложные музыкальные произведения, – рассказывает руководитель творческого коллектива. – Я считаю, это очень хорошая практика для ребят и педагогов. Потому что не каждый ученик музыкальной школы может в принципе принимать участие в конкурсах.

Многие выпускники дальнейший профессиональный путь связывают с музыкальными специальностями, поэтому победы в конкурсах для них – большое подспорье в учебе. К примеру, выпускник Дмитрий Гамульский – участник «Музыки надежды» – сейчас учится на 3-м курсе Минского музыкального колледжа имени М. Глинки, в который поступил без экзаменов благодаря конкурсу.

Выступление

Камерный ансамбль «Дебют» 10 лет носит звание образцового. Каждые три года должен его подтверждать. 15 апреля на сцене театра имени В.И. ­Дунина-Марцинкевича состоится большой концерт «Оркестровый бум». Это будет подтверждение званий народных и образцовых коллективов детской школы искусств №1 имени Е.К. Тикоцкого.

«Дебют» в концерте будет представлен дуэтом (виолончель и фортепиано), квартетом и оркестровым составом. Аранжировки для ансамблей и оркестра Ольга Бабич пишет сама.

– Я знаю сильные и слабые стороны исполнителей, поэтому подбираю произведение, чтобы выгодно подать каж­дую инструментальную группу. Общая ансамблевая картинка должна звучать красиво, – поясняет руководитель.

Концерт «Оркестровый бум» обещает быть весьма интересным. Программа мероприятия составлялась так, чтобы заинтересовать широкую аудиторию. Музыка будет звучать разно­образная: от Шарля-Камиля Сен-Санса до песни из репертуара группы Queen.

Маргарита Бушуева.