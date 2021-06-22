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Предприятия и учреждения Бобруйска присоединились к Всебелорусской минуте молчания

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Предприятия и учреждения Бобруйска присоединились к Всебелорусской минуте молчания

К Всебелорусской минуте молчания присоединились:

ОАО «ТАиМ»

ОАО «Славянка»

ГУК «Дворец искусств»

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»

УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3»

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