Предприятия «Беллесбумпрома» за 5 месяцев увеличили реализацию мебели на внутреннем рынке на 14%

Предприятия концерна "Беллесбумпром" за пять месяцев увеличили реализацию мебели на внутреннем рынке почти на 14%. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Назаров при посещении предприятия "Гомельдрев", сообщает БЕЛТА.

По мнению вице-премьера, наметилась хорошая тенденция. "Производство мебели - это вершина деревообрабатывающей промышленности. Именно здесь достигается максимальная переработка сырья и получение конечного продукта с наибольшей добавленной стоимостью", - подчеркнул Юрий Назаров.

Показательно демонстрирует ситуацию целлюлозно-бумажное производство. Его продукция за последние годы увеличила свое присутствие в самых разных нишах импортозамещения. К примеру, Светлогорский ЦКК обеспечивает потребности отечественных производителей санитарно-гигиенических изделий, бумажной и картонной упаковки в исходном сырье - целлюлозе. "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" обеспечивает поставки мелованного картона для производства упаковки продукции ряда отраслей: фармацевтической (например, Минский и Борисовский заводы медпрепаратов), кондитерской (например, "Спартак" и "Коммунарка"), табачной (все табачные фабрики в Беларуси), полиграфической (Дом печати и многие другие, всего около 40 белорусских типографий). Добрушский картон используется и для производства одноразовой посуды", - рассказал он. При этом объемы реализации мелованного и немелованного картона на внутреннем рынке планомерно растут. Так, если в январе - апреле в среднем реализовывалось в среднем 750 т в месяц, то уже в мае - 1,4 тыс. т, в июне - 1,8 тыс. т.

Были отмечены также модернизированные мощности производства "Гомельобои", позволяющие выпускать современные обои на флизелиновой основе. Результат очевиден: за первое полугодие предприятие увеличило объем реализации обоев на внутреннем рынке более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обозначил Юрий Назаров и резервы непосредственно для "Гомельдрева". "Производственная база предприятия позволяет сегодня выпускать довольно широкий ассортимент востребованной и качественной продукции, начиная от фанеры, древесных плит и заканчивая напольными покрытиями и мебелью. Потенциал огромный, но в полной мере не задействован. При этом и на российском рынке "Гомельдрев" не новичок. Важно проработать все возможности по наращиванию поставок. Аналогично и по азиатским рынкам - "Гомельдрев" способен на них занять свою нишу", - подчеркнул вице-премьер. Такие задачи были поставлены перед руководством предприятия и управляющей компанией холдинга.

Вице-премьер ознакомился с текущей работой предприятия, резервами для наращивания объемов производства мебели и увеличения поставок на экспорт и удовлетворения внутреннего спроса. Он изучил ассортимент в фирменном магазине "Гомельдрева", а также особенности производства в цехах.

ОАО "Гомельдрев" - одно из крупнейших и старейших мебельных предприятий в республике, присутствует на рынке с 1879 года. Производственная программа предприятия включает полный цикл изготовления продукции: от лесозаготовки, лесопиления, сушки, деревообработки до готовых видов и образцов изделий.